धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी, फिर भी फ्लॉप रही थी फिल्म, सरकारी संपत्ति का हुआ था नुकसान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी के बारे में बात की जाए तो उसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी (Hema Malini) का नाम जरूर शामिल रहेगा। हेमा और दिवगंत एक्टर धर्मेंद्र ने एक साथ मिलकर कई सक्सेसफुल फिल्में दीं। लेकिन उनके करियर की एक मूवी ऐसी भी रही थी, जो बड़े बजट में बनने के बावजूद महाफ्लॉप रही थी।

46 साल पहले रिलीज होने वाली उस फिल्म में धर्मेंद्र (Dharmendra) और हेमा मालिनी के अलावा अन्य कई कलाकार भी मौजूद रहे थे। फिल्म की असफलता की वजह से सरकारी संपत्ति को भी नुकसान झेलना पड़ा था। पूरा मामला क्या था, आइए इस लेख में जानते हैं-

हेमा और धर्मेंद्र की फ्लॉप फिल्म सीता और गीता, शोले और ड्रीम गर्ल जैसी कई सक्सेसफुल मूवीज में नजर आने वाली धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के नाम एक बेहद खराब फिल्म का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जिस पर मेकर्स ने पानी की तरह मोटा पैसा बहाया था। दरअसल उस फिल्म का नाम था- द बर्निंग ट्रेन (The Burning Train)।