पाकिस्तान के थिएटर्स में 4 साल लगातार चली थी एक्शन फिल्म, Dharmendra ने भी बनाया रीमेक; छापे थे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के इतिहास धर्मेंद्र के नाम कई हिट फिल्में हैं इनमें से एक है 1987 में रिलीज हुई एक्शन फिल्म 'आग ही आग'। यह फिल्म हीमैन के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी मूवी का अन-ऑफिशियल रीमेक थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र (Dharmendra) की 39 साल पहले आई यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म शेर खान (Sher Khan) का गैर-आधिकारिक रीमेक थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ सीन हू-ब-हू कॉपी किए गए थे। यह भी पढ़ें- Golmaal 5 Release Date: हंसी की रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए रहें तैयार, Ajay की गोलमाल 5 की रिलीज डेट आउट लगातार 4 साल तक थिएटर्स में चली थी फिल्म शेर खान पाकिस्तान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल है। यह फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई और इसने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। यह फिल्म थिएटर्स में लगभग 4 साल तक थिएटर्स में चलती रही, इतना ही नहीं ज्यादातर इसके शो हाउसफुल रहे।

इसमें लीड रोल सुल्तान राही ने प्ले किया था। ये एक एक्शन म्यूजिकल फिल्म थी जिसे युनीस मलिक ने निर्देशित किया था। ब्लॉकबस्टर रही थी 'आग ही आग' 'आग ही आग' (Aag Hi Aag) 1987 में आई एक भारतीय एक्शन फिल्म है, जिसे शिबू मित्रा ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, मौसमी चटर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम, ऋचा शर्मा, शक्ति कपूर और डैनी डेन्जोंगपा ने अहम भूमिकाएं निभाईं। साथ ही विनोद मेहरा और गुलशन ग्रोवर ने गेस्ट रोल किए। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही और 1987 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बनी। इसी फिल्म से चंकी पांडे के करियर की शुरुआत भी हुई।

क्या है फिल्म की कहानी? 'आग ही आग' एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की कहानी है जो बाद में अपराधी बन जाता है, और साथ ही एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो बदला लेना चाहता है। आर्मी ऑफिसर बहादुर सिंह को ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है, ठीक उसी दिन जब उनकी पत्नी गंगा बेटे विजय को जन्म देती हैं।