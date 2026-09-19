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पाकिस्तान के थिएटर्स में 4 साल लगातार चली थी एक्शन फिल्म, Dharmendra ने भी बनाया रीमेक; छापे थे करोड़ों

By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:05 PM (IST)

Dharmendra स्टारर 39 साल पुरानी फिल्म एक पाकिस्तानी फिल्म से इंस्पायर थी जो लगातार 4 सालों तक थिएटर्स में चली थी।

4 सालों तक थिएटर्स में चली थी पाकिस्तानी फिल्म

4 सालों तक थिएटर्स में चली थी पाकिस्तानी फिल्म

HighLights

  1. 4 सालों तक थिएटर्स में चली थी पाकिस्तानी फिल्म

  2. धर्मेंद्र ने बनाया था फिल्म का रीमेक

  3. ब्लॉकबस्टर रही थी 39 साल पुरानी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के इतिहास धर्मेंद्र के नाम कई हिट फिल्में हैं इनमें से एक है 1987 में रिलीज हुई एक्शन फिल्म 'आग ही आग'। यह फिल्म हीमैन के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी मूवी का अन-ऑफिशियल रीमेक थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र (Dharmendra) की 39 साल पहले आई यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म शेर खान (Sher Khan) का गैर-आधिकारिक रीमेक थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ सीन हू-ब-हू कॉपी किए गए थे।

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लगातार 4 साल तक थिएटर्स में चली थी फिल्म

शेर खान पाकिस्तान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल है। यह फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई और इसने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया। यह फिल्म थिएटर्स में लगभग 4 साल तक थिएटर्स में चलती रही, इतना ही नहीं ज्यादातर इसके शो हाउसफुल रहे।

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इसमें लीड रोल सुल्तान राही ने प्ले किया था। ये एक एक्शन म्यूजिकल फिल्म थी जिसे युनीस मलिक ने निर्देशित किया था।

ब्लॉकबस्टर रही थी 'आग ही आग'

'आग ही आग' (Aag Hi Aag) 1987 में आई एक भारतीय एक्शन फिल्म है, जिसे शिबू मित्रा ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, मौसमी चटर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, नीलम, ऋचा शर्मा, शक्ति कपूर और डैनी डेन्जोंगपा ने अहम भूमिकाएं निभाईं। साथ ही विनोद मेहरा और गुलशन ग्रोवर ने गेस्ट रोल किए। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही और 1987 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बनी। इसी फिल्म से चंकी पांडे के करियर की शुरुआत भी हुई।

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क्या है फिल्म की कहानी?

'आग ही आग' एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की कहानी है जो बाद में अपराधी बन जाता है, और साथ ही एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो बदला लेना चाहता है। आर्मी ऑफिसर बहादुर सिंह को ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है, ठीक उसी दिन जब उनकी पत्नी गंगा बेटे विजय को जन्म देती हैं।

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उनके न होने पर, डाकू उनके गांव पर हमला करते हैं और उनकी बहन के साथ बेरहमी से रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं। बहादुर पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन भ्रष्ट इंस्पेक्टर कुंदन सिंह और स्थानीय अधिकारी उनकी शिकायत को खारिज कर देते हैं।

गुस्से में आकर बहादुर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, दौलत सिंह के डाकू गिरोह में शामिल हो जाते हैं और शेर सिंह नाम अपना लेते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने बहादुर सिंह का किरदार निभाया है।

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