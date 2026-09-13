Ganesh Chaturthi पर खूब बजता है शोले के 'गब्बर सिहं' का गाना, 6 सिंगर्स ने मिलकर छेड़ा था सुरों का 'महासंग्राम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का पावन पर्व 14 सितंबर यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है। लंबे अरसे से इस खास धार्मिक फेस्टिवल को मनाया जा रहा है और इस फेस्टिव सीजन के जश्न का दोगुना आनंद कई ऐसे गीतों के जरिए मिलता है, जो गणपति बप्पा का गुणगान करते हैं।

इस आधार पर आज हम आपको गणेश चतुर्थी स्पेशल एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे 45 साल पहले रिलीज किया गया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सॉन्ग है। 45 सालों से गणेश चतुर्थी पर धूम मचा रहा है गीत गणेश चतुर्थी को जहन में रखते हुए हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई गणपति बप्पा स्पेशल सॉन्ग्स सुनने को मिल जाते हैं। इसी आधार पर 45 साल पहले एक ऐसा ही गाना गाया था, जिसके बिना गणेश चतुर्थी का जश्न अधूरा माना जाता है। इस गीत का टाइटल है- देवा हो देवा गणपति देवा... (Deva Ho Deva Ganpati Deva)। ये गाना अभिनेता अमजद खान की मल्टी स्टारर फिल्म हम से बढ़कर कौन से नाता रखता है।

यही कारण है कि पिछले 45 सालों से देवा हो देवा गणपति देवा... हर गणेश चुतर्थी पर जमकर धूम मचाता हुआ और डीजे पर बजता हुआ सुनाई देता है। आपको ये जानकार हैरानी होगी कि अमजद खान, मिथुन चक्रवर्ती, डैनी डेन्जोंगपा, रंजीता कौर और नीता मेहता जैसे कलाकारों पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म से ज्यादा हिट रहा था।