इंडोनेशिया में खूब सुना जाता है Kumar Sanu का ये 36 साल पुराना कल्ट गाना, BRICS में गुनगुनाती नजर आई पत्रकार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के शौकीन लोगों को आपने इसके गीत गुनगुनाते और उसे एंजॉय करते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी विदेशी को ऐसा करते हुए देखा या सुना है?

इंडोनेशियाई महिला ने गाया हिंदी गाना

हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में इंडोनेशियाई स्वतंत्र पत्रकार वाहिदवती (Wahidawati) ने लोकप्रिय हिंदी गीत गाकर सभी को चौंका दिया।

सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वाहिदवती साल 1990 में आई फिल्म 'जुर्म' (Jurm) का गाना 'जब कोई बात बिगड़ जाए' (Jab Koi Baat Bigad Jaye) गुनगुनाती नजर आईं। इस गीत को विनोद खन्ना (Vinod Khanna) और मीनाक्षी शेषाद्री (Meenakshi Seshadri) पर फिल्माया गया है।

महेश भट्ट ने किया है निर्देशन कुमार सानू (Kumar Sanu) और साधना सरगम (Sadhana Sargam) ने इसे अपनी मजबूत आवाज से सजाया है। राजेश रौशन ने इसका संगीत दिया था और इंदीवर ने इसके खूबसूरत बोल लिखे। फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था।