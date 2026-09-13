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इंडोनेशिया में खूब सुना जाता है Kumar Sanu का ये 36 साल पुराना कल्ट गाना, BRICS में गुनगुनाती नजर आई पत्रकार

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Sun, 13 Sep 2026 04:35 PM (IST)

इंडोनेशियाई पत्रकार वाहिदवती ने 1990 की फिल्म 'जुर्म' का लोकप्रिय हिंदी गीत 'जब कोई बात बिगड़ जाए' गाकर सभी को चौंका दिया।

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एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के शौकीन लोगों को आपने इसके गीत गुनगुनाते और उसे एंजॉय करते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी विदेशी को ऐसा करते हुए देखा या सुना है?

इंडोनेशियाई महिला ने गाया हिंदी गाना

हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में इंडोनेशियाई स्वतंत्र पत्रकार वाहिदवती (Wahidawati) ने लोकप्रिय हिंदी गीत गाकर सभी को चौंका दिया।

Meenakshi

सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वाहिदवती साल 1990 में आई फिल्म 'जुर्म' (Jurm) का गाना 'जब कोई बात बिगड़ जाए' (Jab Koi Baat Bigad Jaye) गुनगुनाती नजर आईं। इस गीत को विनोद खन्ना (Vinod Khanna) और मीनाक्षी शेषाद्री (Meenakshi Seshadri) पर फिल्माया गया है।

महेश भट्ट ने किया है निर्देशन

कुमार सानू (Kumar Sanu) और साधना सरगम (Sadhana Sargam) ने इसे अपनी मजबूत आवाज से सजाया है। राजेश रौशन ने इसका संगीत दिया था और इंदीवर ने इसके खूबसूरत बोल लिखे। फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था।

जब कोई बात बिगड़ जाए सच्चे प्रेम और उस पर अटूट विश्वास की कहानी कहता है। यह गीत सिखाता है कि अच्छे समय में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन असली प्यार वही है जो बुरे वक्त और परेशानियों में भी आपका साथ न छोड़े।

कौन-कौन से कलाकार आए नजर?

मूवी में विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्रि के अलावा शफी इनामदार, संगीता बिजलानी, महेश आनंद और कई अन्य कलाकार नजर आए। जुर्म की कहानी की बात करें तो 1990 में आई सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जुर्म एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है, जिसका जीवन एक मर्डर मिस्ट्री और उलझे हुए रिश्तों के कारण पूरी तरह बदल जाता है।

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