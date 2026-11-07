Ramayana में साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस पर आया दीपिका चिखलिया का रिएक्शन, बोलीं- ऐसा कोई सीन मुझे याद नहीं...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट वन' में साई पल्लवी द्वारा सीता के किरदार को निभाने के तरीके ने दर्शकों के बीच चर्चा छेड़ दी है, खासकर इस बात को लेकर कि उन्हें युद्ध में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। जहां कुछ दर्शकों को यह सीन पसंद आए वहीं कुछ अन्य लोगों ने इन पर सवाल भी उठाए।

क्योंकि यह उस रामायण से अलग है जिसे वे अब तक जानते-समझते आए हैं। अब, दीपिका चिखलिया - जिन्होंने रामानंद सागर के 1987 के टीवी सीरियल 'रामायण' (Ramayana) में सीता का मशहूर किरदार निभाया था - ने इस विवाद पर अपनी राय रखी है।

दीपिका ने दिया ये रिएक्शन लगभग चार दशक बीत जाने के बाद भी, दीपिका चिखलिया (Deepika chikhalia) की पहचान आज भी सीता के उस किरदार से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रामायण के जो संस्करण पढ़े हैं या जिन पर काम किया है, उनमें उन्हें ऐसा कोई सीन याद नहीं आता। हालांकि, इस अनुभवी अभिनेत्री ने फिल्म निर्माताओं की इस सोच को पूरी तरह से खारिज नहीं किया; उन्होंने माना कि रामायण को कई अलग-अलग तरीकों से सुनाया गया है, जिनमें आपस में काफी अंतर हो सकता है।

रामायण में साई पल्लवी के एक्शन सीन पर दीपिका चिखलिया का रिएक्शन 'द फ्री प्रेस जर्नल' के साथ हाल ही में हुई बातचीत के दौरान, दीपिका से फिल्म में साई पल्लवी (Sai Pallavi) के एक्शन सीक्वेंस को लेकर मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछा गया।

उन्होंने कहा, 'हां, मैंने इंस्टाग्राम पर वह एक्शन सीक्वेंस देखा। मुझे सच में नहीं पता। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण - जो हमारी 'रामायण' का मुख्य आधार थीं - मुझे याद नहीं कि उनमें कहीं भी इस तरह के दृश्य थे। लेकिन हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायणें हैं। हर कहानी हर रामायण दूसरी से थोड़ी अलग है। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसी रामायण से कुछ लिया हो, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है'।

दीपिका ने अब तक नहीं देखी रामायण दिलचस्प बात यह है कि दीपिका ने यह भी बताया कि उन्होंने तिवारी की फिल्म अभी पूरी नहीं देखी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सिर्फ वह एक्शन सीक्वेंस देखा था और दीवाली के बाद पूरी 'रामायण' देखने का इरादा रखती हैं।

साई पल्लवी के सीक्वेंस पर छिड़ी बहस यह बहस तब शुरू हुई जब दर्शकों ने साई पल्लवी की सीता को एक्शन दृश्यों में हिस्सा लेते देखा, जिसमें खर और दूषण की सेना के साथ उनका सामना भी शामिल था। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह सीक्वेंस महाकाव्य के अनुरूप है, जबकि अन्य लोगों ने सीता के चरित्र के एक अलग पहलू को सामने लाने के इस फैसले का बचाव किया।