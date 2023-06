Superman पर सस्पेंस खत्म! इस अभिनेता ने हेनरी कैविल को किया रिप्लेस, नेटफ्लिक्स की सीरीज से मिली थी पहचान

David Corenswet As Superman काफी अर्से से सुपरमैन के किरदार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। डायरेक्टर जेम्स गुन किसे सुपरमैन बनाएंगे इस पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं मगर अब तस्वीर साफ हो गयी है और नये सुपरमैन के नाम की घोषणा हो गयी है। डेविड कोरेंस्वेट का नाम इस लीजेंड्री किरदार के लिए सामने आया है। डेविड बहुत चर्चित कलाकार नहीं हैं।

David Corenswet To Play Superman in James Gunn Directed Superman Legacy. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। हैनरी कैविल के बाद अगला सुपरमैन कौन होगा? इस सवाल का जवाब मिल गया है। निर्देशक जेम्स गुन ने अपना नया सुपरमैन ढूंढ लिया है। इस सीरीज की अगली फिल्म सुपरमैन-लीगेसी में हॉलीवुड एक्टर डेविड कॉरेंस्वेट टाइटल रोल में नजर आएंगे। इससे पहले हैनरी कैविल सुपरमैन बनते रहे हैं, मगर उन्होंने इस किरदार को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद नये सुपरमैन की तलाश शुरू की गयी थी। फिल्म में लोइस लेन के रोल के लिए रेचल ब्रोसनाहन को साइन किया गया है। सुपरमैन लीगेसी 2025 में 11 जुलाई को रिलीज होनी है और फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार, कोरेंस्वेट और ब्रोसनाहन उन छह अभिनेताओं में से थे, जिन्होंने मुख्य भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया। कौन हैं डेविड कोरेंस्वेट? डेविड कॉरेंस्वेट ने अपने करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्मों से की थी। इसके बाद उन्होंने 'एलीमेंट्री' और 'हाउस ऑफ कार्ड्स' जैसे टीवी शोज में अहम भूमिकाएं निभाईं। हालांकि, शोहरत 2019-20 में नेटफ्लिक्स पर आए शो 'द पॉलिटिशियन' से मिली थी। डेविड कोरेंस्वेट ने साल 2022 में रिलीज हुई फिल्में 'लुक बोथ वेज' और 'पर्ल' में कैमियो रोल भी किया। एक्टर के करियर का यह पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कौन से अभिनेता बन चुके हैं सुपरमैन? सुपरमैन का किरदार निभाने वाले आखिरी अभिनेता हैनरी कैविल हैं, जिन्होंने पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ब्लैक एडम में सुपरमैन के किरदार में कैमियो किया था और इसके सीक्वल में आने वाले थे। कैविल पहली बार जैक स्नायडर की फिल्म मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन बने थे। इसके साथ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स (DCEU) की शुरुआत हुई थी। View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) बैटमैन वर्सेज सुपरमैन- डॉन ऑफ जस्टिस और जस्टिस लीग में कैविल ने अपनी यह भूमिका दोहरायी। हैनरी भविष्य में आने वाली सुपरमैन फिल्मों में इस किरदार को निभाया चाहते थे। खबरें ये भी आयी थीं कि नेटफ्लिक्स की द विचर सीरीज को छोड़ने के पीछे सुपरमैन का किरदार ही था। मगर, जब निर्देशक गुन कम उम्र का सुपरमैन चाहते थे। कैविल से पहले 2006 में ब्रैंडन रूथ ब्रायन सिंगर की सुपरमैन रिटर्न्स में सुपरमैन बने। 1978 में क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन बने थे। इस फ्रेंचाइजी की तीन फिल्में आयी थीं।

