Daler Mehndi के कॉन्सर्ट विवाद के बीच सिंगर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पापा एकदम फर्स्ट क्लास...
दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) का ये विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को नई टिहरी में 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' में उन्होंने परफॉर्मेंस दी।
HighLights
दलेर मेहंदी के नशे वाले विवाद पर बेटे ने तोड़ी चुप्पी
मीका सिंह ने दिया सिंगर का साथ
परफॉर्मेंस के दौरान दलेर मेहंदी पर लगा नशा करने का आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दलेर मेहंदी के नशे में होने वाले वीडियो को लेकर विवाद के बीच उनके बेटे गुरदीप मेहंदी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता की सेहत पर भी अपडेट दिया है।
क्या है पूरा विवाद?
विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को नई टिहरी में 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' में दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) ने परफॉर्म किया। इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गायक को बीच में ही रोक दिया और उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यहां दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया था।
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इस घटना को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई, जिसमें ऐसे आरोप लगाए गए कि दलेर शराब के नशे में थे और उन्हें गाने में दिक्कत हो रही थी। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
सिंगर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
गुरदीप मेहंदी ने चल रहे विवाद पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पिता बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने IANS से कहा, 'वे एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार और सुपर हिट हैं, और उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं'।
मीका सिंह ने किया दलेर मेहंदी का सपोर्ट
विवाद के बीच मीका सिंह ने दलेर का बचाव किया। बाद में उनियाल ने ANI को बताया कि गायक लिप-सिंक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बात इसलिए उठाई क्योंकि एक जाने-माने कलाकार को अपनी परफॉरमेंस के साथ न्याय करना चाहिए। मंत्री ने यह भी दावा किया कि इस कार्यक्रम के लिए दलेर को 35 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
सेलेब्रिटीज ने किया दलेर मेहंदी का बचाव
इस विवाद के बावजूद कई सेलेब्रिटीज सिंगर के सपोर्ट में आए। कपिल शर्मा, अनुपम खेर, राजपाल यादव, मीका सिंह, जिम्मी शेरगिल जैसे कलाकारों ने उनका बचाव किया।
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