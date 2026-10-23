Daler Mehndi के कॉन्सर्ट विवाद के बीच सिंगर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- पापा एकदम फर्स्ट क्लास...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दलेर मेहंदी के नशे में होने वाले वीडियो को लेकर विवाद के बीच उनके बेटे गुरदीप मेहंदी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता की सेहत पर भी अपडेट दिया है।

क्या है पूरा विवाद?

विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार को नई टिहरी में 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' में दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) ने परफॉर्म किया। इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गायक को बीच में ही रोक दिया और उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यहां दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया था।