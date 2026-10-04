'लॉलीवुड' ने कॉपी किया था Rishi Kapoor का आइकॉनिक गाना, डांस स्टेप से लेकर म्यूजिक तक; सब में निकले 'नकलची'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के तौर पर मशहूर हुआ करते थे। अपने शानदार एक्टिंग करियर के दौरान उन्होंने कई मनोरंजक फिल्मों से सिनेप्रेमियों का दिल जीता था। ऋषि दादा की मूवीज की खासियत ये भी थी कि उनके सभी गाने कमाल के हुआ करते थे।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ऐसी भी रही, जिसका टाइटल सॉन्ग पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड द्वारा कॉपी किया गया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सॉन्ग था। लॉलीवुड ने कॉपी किया था ये गाना ऋषि कपूर के जिस आईकॉनिक गाने के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, वह निर्देशक यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी साल 1989 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म चांदनी से नाता रखता है और उस गीत का नाम है- चांदनी ओर मेरी चांदनी... (Chandni O Meri Chandni)। श्रीदेवी और ऋषि कपूर की फिल्म चांदनी की रिलीज के दो साल बाद पाकिस्तान में फिल्म नादरा का रिलीज किया गया था।

हिंदी सिनेमा की चांदनी और पाकिस्तान की नादरा में किस तरह से समानता है, वह आपको दोनों मूवीज को देखने के बाद आसानी से पता लग जाएगा। इतना ही नहीं नादरा का टाइटल सॉन्ग इस बात की पुष्टि करता है।

बता दें कि पाकिस्तानी फिल्म नादरा में अभिनेत्री का नाम नादरा दिखाया गया था, जिस प्रकार हिंदी सिनेमा की फिल्म चांदनी में श्रीदेवी का नाम चांदनी था। इस तरह से लॉलीवुड ने अभिनेता ऋषि कपूर के करियर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के गाना और स्टोरी की नकल उतारी।