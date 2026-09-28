हिंदी गानों में क्यों सुनाई देता है चांद-चकोर? सलमान-ऐश्वर्या से लेकर रणबीर-आलिया के गीतों में है शामिल; दिलचस्प है कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चांद-चकोर की प्रेम कहानी, सिनेमा जगत में सबसे पुरानी। हिंदी सिनेमा के कई कल्ट गानों में चांद और चकोर का जिक्र सदियों से सुनने को मिल रहा है। इस मामले में सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के भी गाने शामिल हैं।

लेकिन चांद और चकोर का क्या मतलब है और बॉलीवुड फिल्मों के सॉन्ग्स में इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं- चांद और चकोर का क्या मतलब? फिल्मी गीतों और शायरी में चांद-चकोर खूब सुनने को मिलता है। इस आधार पर आज हम आपको चांद और चकोर की दिलचस्प कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल चांद का अर्थ आसमान में नजर आने वाला चंद्रमा और चकोर का मतलब एक पहाड़ी पक्षी से है, जो तीतर की प्रजाति का होता है।

ऐसा माना जाता है कि चकोर चांद से एकतरफा प्रेम करता है, जिसकी भनक चांद को नहीं। कहानी और कविताओं में इनका इस्तेमाल इसी आधार पर किया जाता है। इन गानों में मिलता है जिक्र बस इसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदी सिनेमा के कई कल्ट गीतों में चांद और चकोर की कहानी को यूज किया है। जो एक तरफा प्यार की परिभाषा देते हैं। जिन गानों में चांद और चकोर का जिक्र मिलता है, उनमें से चुनिंदा गाने की सूची इस प्रकार है-