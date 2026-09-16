असम की लोक संस्कृति से जुड़ा है Lata Mangeshkar का पुराना गाना, 68 सालों से सिनेमा में गूंज रहा है 'देहाती गीत'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्वर कोकिला के तौर पर महान सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को जाना जाता था। बेशक आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए शानदार गीतों की गूंज हमारे दिलों में बसती है। अपने सुनहरे गायिकी करियर के दौरान लता दीदी ने कई ऐसे गाने गाए थे, जो आज भी अमर हैं।

इस आधार पर हम आपको लता मंगेशकर द्वारा गाए गए 68 साल पुराने एक ऐसे गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो असम की लोक संस्कृति से जुड़ा था। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सॉन्ग है।

लता मंगेशकर का देहाती हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे गाने मौजूद हैं, जिनको देहाती भाषा या संगीत के कल्चर से प्रेरित किया गया था। इस मामले में लता मंगेशकर का भी एक गाना शामिल होता है, जो उन्होंने साल 1958 में आई अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेत्री वैजयंती माला की फिल्म मधुमती के लिए गाया था। उस गीत के बोल थे- चढ़ गयो पापी बिछुआ... (Chadh Gayo Papi Bichhua)।

गौर किया जाए फिल्म मधुमती के चढ़ गयो पापी बिछुआ... सॉन्ग की मेकिंग की तरफ तो लता मंगेशकर की गायिकी के अलावा इस देहाती पृष्ठभूमि को गीत को मशहूर संगीतकार सलिल चौधरी ने अपने संगीत की धुनों के दम पर तैयार किया था। इतना ही नहीं हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार रहे शैलेंद्र बाबू की कलम से इसके लिरिक्स निकले थे।