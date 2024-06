Jammu Kashmir Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में हमले पर कंगना रनौत ने जताया दुख, अनुपम खेर ने शेयर की ये तस्वीरें

एक्ट्रेस और मंडी की नई सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने रियासी में हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा, 'जम्मू-कश्मीर के रियासी में हुए टेररिस्ट अटैक की मैं आलोचना करती हूं। वह वैष्णोदेवी दर्शन के लिए जा रहे थे और आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जाने वाले यात्री हिंदू थे। जिनकी मौत हो गई उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना करती हूं और जो घायल हुए, उनके जल्द ठीक होने की कामना करती हूं।'

रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'रियासी टेरर अटैक के विजुअल्स को देख मेरा दिल दुखा है। पीड़ित और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।'

Heart broken & devastated with the visuals of the Reasi terror attack. Prayers with the victims and families. 🙏🏽🙏🏽 -— Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 9, 2024

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने रियासी हमले से बच्चों की कुछ तस्वीरें शेयर कर इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'जम्मू के रियासी के हादसे को देख गुस्सा, दर्द और दुख है।'

Angry, Pained and Saddened by the cowardly attack on pilgrims in Reasi. Jammu! May Almighty give the loved ones of victims the strength to bear the pain and loss. Prayers for the speedy recovery of the injured. 💔🕉#ReasiAttack #AllEyesOnReasi pic.twitter.com/FOpWsiuOeP— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 10, 2024