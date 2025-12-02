Language
    कभी चिप्स बेचकर गुजारा करता था बॉलीवुड का ये दिग्गज, 41 साल की उम्र में डेब्यू कर फिल्मों में छाया ये एक्टर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    कभी चिप्स बेचे और टेबल सर्व किया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। 44 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया और क ...और पढ़ें

    चिप्स बेचकर गुजारा करता था ये एक्टर 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जो एक्टर्स आज फिल्म इंडस्ट्री में सफल हैं उन्होंने से ज्यादातर ने अपने करियर की शुरुआत 20 की उम्र के आसपास कर ली होगी। ज्यादातर लोग अक्सर बताते हैं कि काफी लंबे वक्त तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फिल्मों में सफलता मिली। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 41 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया और कई यादगार रोल निभाए जिनमें से कुछ आईकॉनिक भी बन गए।

    चिप्स बेचकर किया गुजारा

    बॉलीवुड के सबसे सुलझे हुए और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक इस दिग्गज एक्टर ने सिनेमा में आने से बहुत पहले कई काम किए। एक पारसी परिवार में जन्मे उन्हें अपने गुजर चुके पिता की छोटी सी दुकान विरासत में मिली, जो असल में एक बेकरी थी, जहां वे चिप्स और फाफड़ा बेचते थे। एक्टर बनने से पहले वे घर चलाने के लिए अपने माता-पिता की बेकरी संभालते थे। इस दौर ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें रोजमर्रा की सच्चाई से जोड़े रखा। जब वे बहुत छोटे थे, तब उनके पिता गुजर गए, और उनकी मां ने अकेले ही परिवार को पाला।

    डिस्लेक्सिया से जुझे, ताज होटल में किया काम

    बचपन में वे दूसरों से काफी अलग थे। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और वे डिस्लेक्सिया से जूझ रहे थे, जिसके कारण अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने उन्हें स्पीच थेरेपी के लिए भेजा, जिससे उन्हें धीरे-धीरे अपनी मुश्किलों से उबरने में मदद मिली। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मुंबई के मशहूर ताज होटल में काम किया। इस नौकरी ने उन्हें प्रोफेशनलिज्म, सब्र और हर तरह के लोगों से बातचीत करना सिखाया।

    कौन हैं ये दिग्गज एक्टर

    हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था इसीलिए तमाम अलग-अलग कामों के बाद उन्हें अपनी असली मंजिल मिली और उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा। हम बात कर रहे हैं वर्सेटाइल एक्टर बोमन ईरानी की। 2001 में वे इंग्लिश भाषा की फिल्मों एवरीबडी सेज आई एम फाइन और लेट्स टॉक में दिखे, लेकिन उन्हें सफलता 2003 में मुन्ना भाई M.B.B.S. से मिली। खास बात यह है कि उन्होंने 40 की उम्र के बाद फिल्मों में डेब्यू किया और सफलता हासिल की। राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई M.B.B.S. में डॉ. अस्थाना के रोल में उनकी एक्टिंग ने उन्हें रातों-रात मशहूर कर दिया था। उन्होंने संजय दत्त और सुनील दत्त जैसे लीड रोल से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरीं।

    उन्होंने खोसला का घोसला, ओए लकी लकी ओए और 3 इडियट्स जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया। 2 दिसंबर को वर्सेटाइल और पसंदीदा एक्टर बोमन ईरानी का जन्मदिन है, जिनका चिप्स बेचने से लेकर स्टारडम तक का सफर लाखों लोगों को इंस्पायर करता है।

