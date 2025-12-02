कभी चिप्स बेचकर गुजारा करता था बॉलीवुड का ये दिग्गज, 41 साल की उम्र में डेब्यू कर फिल्मों में छाया ये एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जो एक्टर्स आज फिल्म इंडस्ट्री में सफल हैं उन्होंने से ज्यादातर ने अपने करियर की शुरुआत 20 की उम्र के आसपास कर ली होगी। ज्यादातर लोग अक्सर बताते हैं कि काफी लंबे वक्त तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फिल्मों में सफलता मिली। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 41 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया और कई यादगार रोल निभाए जिनमें से कुछ आईकॉनिक भी बन गए।

चिप्स बेचकर किया गुजारा बॉलीवुड के सबसे सुलझे हुए और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक इस दिग्गज एक्टर ने सिनेमा में आने से बहुत पहले कई काम किए। एक पारसी परिवार में जन्मे उन्हें अपने गुजर चुके पिता की छोटी सी दुकान विरासत में मिली, जो असल में एक बेकरी थी, जहां वे चिप्स और फाफड़ा बेचते थे। एक्टर बनने से पहले वे घर चलाने के लिए अपने माता-पिता की बेकरी संभालते थे। इस दौर ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें रोजमर्रा की सच्चाई से जोड़े रखा। जब वे बहुत छोटे थे, तब उनके पिता गुजर गए, और उनकी मां ने अकेले ही परिवार को पाला।

कौन हैं ये दिग्गज एक्टर हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था इसीलिए तमाम अलग-अलग कामों के बाद उन्हें अपनी असली मंजिल मिली और उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा। हम बात कर रहे हैं वर्सेटाइल एक्टर बोमन ईरानी की। 2001 में वे इंग्लिश भाषा की फिल्मों एवरीबडी सेज आई एम फाइन और लेट्स टॉक में दिखे, लेकिन उन्हें सफलता 2003 में मुन्ना भाई M.B.B.S. से मिली। खास बात यह है कि उन्होंने 40 की उम्र के बाद फिल्मों में डेब्यू किया और सफलता हासिल की। राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई M.B.B.S. में डॉ. अस्थाना के रोल में उनकी एक्टिंग ने उन्हें रातों-रात मशहूर कर दिया था। उन्होंने संजय दत्त और सुनील दत्त जैसे लीड रोल से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरीं।