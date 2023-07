Bhumi Pednekar Boyfriend: आधी रात रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड संग नजर आई भूमि पेडनेकर, यूजर बोले- 'ये तो अपना चिंटू है'

Bhumi Pednekar And Yash Kataria गुरुवार देर रात भूमि पेडनेकर अपने ब्वॉयफ्रेंड संग मुंबई की सड़कों पर स्पॉट हुई। हालांकि दोनों ने फोटोग्राफर्स से बचने की पूरी कोशिश की। इस दौरान दोनों ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो पर यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। यश कटारिया (Yash Kataria) एक्ट्रेस से करीब पांच साल छोटे हैं।

Bhumi Pednekar And Yash Kataria Photo Credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav