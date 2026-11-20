एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर भारतीय फिल्म मेकर विनोद भानुशाली की कंपनी भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड अब इंटरनेशनल फिल्मों की दुनिया में कदम रखने जा रही है। कंपनी अपनी पहली विदेशी फिल्म कैप्टिवेटेड (Captivated) लेकर आ रही है। इस फिल्म में हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अल पचीनो (द गॉडफादर, स्कारफेस), इस्ला फिशर (वेडिंग क्रैशर्स, नाउ यू सी मी) और ब्लेक रिटसन (द गिल्डेड एज) नजर आएंगे।

ऑस्कर अवॉर्ड विनर हैं अल पचीनो अल पचीनो (Al Pacino) अकादमी पुरस्कार जीत चुके हैं। फिल्म का निर्देशन डिटो मॉन्टियल ने किया है, जो अ गाइड टू रिकग्नाइजिंग योर सेंट्स और फाइटिंग जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी यानी कैमरे से शूटिंग का काम स्टीफन सियूपेक ने किया है, जो स्लमडॉग मिलियनेयर और रूमर्स जैसी फिल्मों से जुड़े रहे हैं।

इस फिल्म को लॉस एंजिल्स की कंपनी 32Red एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म CAPTIVATED साल 1973 में हुए जॉन पॉल गेटी 3 के अपहरण की सच्ची घटना पर आधारित है। यह उस समय की सबसे चर्चित अपहरण की घटनाओं में से एक थी। फिल्म में इस घटना को एक अलग नजरिए से दिखाया जाएगा।