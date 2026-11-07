Sunny Deol से पहले इन 6 एक्टर्स ने निभाया 'हनुमान' का किरदार, 5 को मिला प्यार; एक को देख लोग हुए थे नाराज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 'जय श्री राम' जब रामायणम् की रिलीज के साथ थिएटर में ये नारा गूंजो तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म रामायणम् की कहानी लोगों का दिल छू रही है। हालांकि, फिल्म के अंत में सनी देओल की आवाज में बोले गए जय श्री राम ने लोगों की उत्सुक्ता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।

सनी देओल नितेश तिवारी की रामायणम् पार्ट 2 में हनुमान की भूमिका अदा करते हुए दिखाई देंगे। वो 2028 में हनुमान बनकर थिएटर्स में आए, चलिए उससे पहले जानते हैं कि इस रोल को अब तक कौन-कौन निभा चुका है।

दारा सिंह जब बात हनुमान का किरदार निभाने की होती है, तो सभी के जहन में सनी देओल से भी पहले अगर किसी का नाम आता है, तो वह दिग्गज अभिनेता दारा सिंह हैं, जिन्होंने एक नहीं, बल्कि तीन-तीन अलग-अलग फिल्मों और शोज में महाबली हनुमान बने। सबसे पहले दारा सिंह ने ये किरदार फिल्म बजरंगबली में निभाया, उसके बाद वह रामानंद सागर की रामायण में हनुमान बने। इसके अलावा दारा सिंह ने लव एंड कुश में भी ये किरदार निभाया।

बिंदू दारा सिंह दारा सिंह की तरह उनके बेटे बिंदू दारा सिंह को भी पर्दे पर महाबली हनुमान बनने का सौभाग्य मिला। उन्होंने साल 1995 में प्रसारित होने वाले टीवी शो 'जयवीर हनुमान' में पवन पुत्र का किरदार अदा किया था। उसके बाद उन्हें साल 2006 में तेलुगु फिल्म श्री रामाडुसू में भी ये किरदार निभाने का सौभाग्य मिला था।

राज प्रेमी साल 1997 में राज प्रेमी ने टीवी सीरियल जय हनुमान में ये अतुलनीय किरदार निभाया था। संजय खान के निर्देशन में बने शो में हनुमान की भूमिका में अभिनेता को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। तेजा-सज्जा तेलुगु फिल्म हनु मैन को लोगों ने काफी पसंद किया था। 2024 में रिलीज हुई फिल्म में अभिनेता तेजा सज्जा में आधुनिक रूप से हनुमान की तरह सुपरमैन की तरह दिखाया गया था। मूवी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी।