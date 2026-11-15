आ गया 'महादेव' का नया एंथम सॉन्ग, Ganesh Acharya की बायोपिक का भक्ति गीत हुआ रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महादेव की नगरी वाराणसी में उस समय भक्ति और संगीत का एक खास माहौल देखने को मिला, जब मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता गणेश आचार्य ने अपनी आगामी फिल्म ‘गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट’ का दमदार भक्तिमय गीत ‘बम बम’ प्रतिष्ठित नमो घाट पर लॉन्च किया।

मां गंगा के भव्य तट पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और वाराणसी के प्रशंसक शामिल हुए। इस मौके पर भक्ति संगीत और एक भव्य सार्वजनिक उत्सव का खूबसूरत संगम देखने को मिला। बम बम सॉन्ग की रिलीज पर गणेश आचार्य के विचार काशी में इस गीत को लॉन्च करने के खास अनुभव के बारे में बात करते हुए गणेश आचार्य ने कहा- भगवान शिव की पवित्र नगरी काशी आकर, छठ पूजा के शुभ अवसर पर अपनी फिल्म का सबसे बड़ा गाना, जो शिवजी को समर्पित है, लॉन्च करने से ज्यादा खास और क्या हो सकता है। ‘बम बम’ सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और मेरे परिवार की आस्था की अभिव्यक्ति है।

इन सिंगर्स ने दी आवाज जुनैद कुमार और कल्याण वसंत की दमदार आवाज से सजे ‘बम बम’ को जुनैद कुमार ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल गणेश आचार्य ने लिखे हैं। जोशीले संगीत और भक्ति भाव से भरपूर यह गीत महादेव की आराधना को एक नए और आधुनिक संगीतमय अंदाज में प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह फिल्म के संगीत को एक अलग पहचान भी देता है।

‘बम बम’ का लॉन्च फिल्म ‘गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट’ के प्रमोशन के सफर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे पहले फिल्म के ट्रेलर को भी दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों का उत्साहजनक समर्थन मिला था। अक्षय कुमार, अजय देवगन, संजय दत्त, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, कृति सेनन, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ जैसी हस्तियों ने गणेश आचार्य के शानदार सफर का जश्न मनाते हुए फिल्म के लिए अपना समर्थन जाहिर किया था।