सीरियल किसर की फिल्म में 70s की एक्ट्रेस की एंट्री, 73 साल की उम्र में दिया था किसिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में सिनेमा जगत में सीक्वल बनाने की होड़ मच गई है। ज्यादातर फिल्मों के सीक्वल बन रहे हैं या भविष्य में रिलीज होने वाले हैं। इस मामले में अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का नाम भी शामिल होता है, जिसके पार्ट 2 का एलान इसी एलान हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब खबर आ रही है कि इमरान हाशमी की आवारापन 2 में हिंदी सिनेमा की एक वेटरन एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जो पिछले 5 दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव है। आइए जानते हैं कि वह अदाकारा आखिर कौन है- आवारापन 2 में दिखेगी ये दिग्गज एक्ट्रेस साल 2007 में आवारापन को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसमें इमरान हाशमी, श्रेया सरण और आशुतोष राणा जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था, हालांकि, कमर्शियल तौर पर ये एक फ्लॉप मूवी रही। लेकिन आज इसे एक कल्ट मूवी के तौर पर जाना जाता है। इस साल के मध्य में आवारापन 2 की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया था।

आवारापन 2 में शबाना आजमी की एंट्री की खबर से सिने प्रेमियों की उत्सुक्ता काफी अधिक बढ़ गई है। बता दें कि शबाना के अलावा इमरान की इस मूवी में बी टाउन एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी लीड रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी, जिसकी पुष्टि मेकर्स की तरफ से पहले ही की जा चुकी है।