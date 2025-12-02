Language
    सीरियल किसर की फिल्म में 70s की एक्ट्रेस की एंट्री, 73 साल की उम्र में दिया था किसिंग

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    Awarapan 2 Cast: अभिनेता इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड मूवी आवारापन 2 का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि आवारापन 2 में 75 साल ...और पढ़ें

    आवारापन 2 की कास्ट से जुड़ा ये नाम (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में सिनेमा जगत में सीक्वल बनाने की होड़ मच गई है। ज्यादातर फिल्मों के सीक्वल बन रहे हैं या भविष्य में रिलीज होने वाले हैं। इस मामले में अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का नाम भी शामिल होता है, जिसके पार्ट 2 का एलान इसी एलान हुआ है। 

    अब खबर आ रही है कि इमरान हाशमी की आवारापन 2 में हिंदी सिनेमा की एक वेटरन एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जो पिछले 5 दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव है। आइए जानते हैं कि वह अदाकारा आखिर कौन है-

    आवारापन 2 में दिखेगी ये दिग्गज एक्ट्रेस

    साल 2007 में आवारापन को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसमें इमरान हाशमी, श्रेया सरण और आशुतोष राणा जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था, हालांकि, कमर्शियल तौर पर ये एक फ्लॉप मूवी रही। लेकिन आज इसे एक कल्ट मूवी के तौर पर जाना जाता है। इस साल के मध्य में आवारापन 2 की आधिकारिक घोषणा की गई थी, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया था। 

    awarapan 2 cast (1)

    ब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि आवारापन 2 में अभिनेत्री शबाना आजमी (Shabana Azmi) भी नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि इमरान हाशमी इस अपकमिंग मूवी में शबाना का किरदार काफी अहम रहेगा, जिसके इर्द-गिर्द फिल्म की पूरी कहानी घूमती हुई नजर आएगी। 

    awarapan 2

    आवारापन 2 में शबाना आजमी की एंट्री की खबर से सिने प्रेमियों की उत्सुक्ता काफी अधिक बढ़ गई है। बता दें कि शबाना के अलावा इमरान की इस मूवी में बी टाउन एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी लीड रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी, जिसकी पुष्टि मेकर्स की तरफ से पहले ही की जा चुकी है। 

    कब रिलीज होगी आवारापन 2

    मालूम हो कि फिलहाल आवारापन 2 की कास्टिंग पर मेकर्स काम कर रहे हैं। लीड एक्टर और एक्ट्रेस की तलाश पूरी हो गई है, जबकि खलनायक की तलाश अब भी जारी है। इसके अलावा गौर किया जाए आवारापन 2 की रिलीज डेट की तरफ तो 3 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़ हैं और निर्माता महेश भट्ट हैं। 

