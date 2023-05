नई दिल्ली, जेएनएन। Arijit Singh Video: बॉलीवुड फेम सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) की आवाज का हर कोई दीवाना है। सिंगर अपनी आवाज के साथ-साथ अपने अच्छे नेचर के लिए भी जाने जाते है। इसी बीच सिंगर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमे अरिजीत सिंह बंगाल में अपने होमटाउन मुर्शिदाबाद में आम लोगों की तरह गली में घूम रहे हैं।

सोशल मीडिया पर अरिजीत का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमे वह बेहद सिंपल अंदाज में अपने होमटाउन की गलियों में घूमते नजर आ रहे है। एक बार में सिंगर को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब दूसरी बार इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह सिंगर अरिजीत ही है। इस दौरान सिंगर वहां खड़े लोगों से बात भी करते नजर आ रहे है, जिसके बाद सिंगर अपना स्कूटर स्टार्ट करते है और निकल जाते है।

Arijit Singh is more Bengali than most of the Bengalis out there 😭pic.twitter.com/H7Y4oanPvF