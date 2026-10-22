Ramayana में एआर रहमान के संगीत के लिए शख्स ने 12 साल पहले की थी भविष्यवाणी, सिंगर ने खुद सुनाया किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म रामायणम् (Ramyana) को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। इसी के साथ इसके संगीत को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है।

हाल ही में इसका दूसरा गाना रावण तांडव रिलीज हुआ जिसमें यश के रावण रोल की काफी तारीफ हो रही है। ए आर रहमान और हॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार हंस ज़िमर (Hans Zimmer) मिलकर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं।

संगीतकार के पास आया था ईमेल अब इसके पीछे ए आर रहमान ने एक खास स्टोरी शेयर की है। 21 अक्टूबर को चेन्नई में फिल्म के एल्बम लॉन्च इवेंट के दौरान, संगीतकार ने बताया कि एक दशक से भी पहले उन्हें एक व्यक्ति का ईमेल मिला था।

#ARRahaman: There is something I wanted to share, On 2014 a gentleman called Sathish manifestated, that I'll be doing music of #Ramayana His mail that I received on 2014: 'You popped on my dream early morning, i belive it will come true, you were doing musical show throughout India & World playing the great epic Ramayana' https://t.co/KQ5XbTY7No — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) October 21, 2026

उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने सपने में देखा है कि रहमान इस महाकाव्य के लिए संगीत तैयार कर रहे हैं। आज, जब वे हंस ज़िमर के साथ मिलकर इस फिल्म पर काम कर रहे हैं, तो उस पुराने संदेश का एक नया अर्थ निकल आया है।

2014 में कर दी थी घोषणा उस घटना को याद करते हुए, ए आर रहमान ने दर्शकों को बताया कि 2014 में सतीश नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था। उसने उन्हें अपने एक सपने के बारे में बताया था।