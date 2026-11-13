Anuradha Paudwal के इन 5 आइकॉनिक गीतों के बिना अधूरा है 'छठ महापर्व', सुनते ही मन हो जाएगा भक्तिमय
छठ 2026 का त्यौहार 13 नवंबर से शुरू हो गया है और ऐसे में Anuradha Paudwal के कुछ सदाबहार गीत हर जगह सुनने मिलेंगे।
HighLights
अनुराधा पौडवाल के गीतों के बिना अधूरी है छठ
छठी माता पर सिंगर ने गाए कई गाने
घाटों पर गूंजते हैं अनुराधा पौडवाल के गीत
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 13 नवंबर से छठ का त्यौहार शुरू हो गया है। देशभर में इस त्यौहार को हर साल बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है और इस बार त्यौहार की एक्साइटमेंट वैसी की वैसी ही है। छठ पूजा में व्रत, सूर्य को अर्घ्य देना और चार दिन का उत्सव तो शामिल होता ही है लेकिन इस उत्सव में चार चांद लगाता है संगीत।
वैसे तो छठ पूजा पर कई गाने बने हैं लेकिन अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) के गानों की बात ही अलग है। यहां देखें सिंगर के वो 5 गीत जो छठ (Chhath) के त्यौहार पर आपको जरूर सुनाई देंगे।
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1. कांच ही बांस के बहंगिया: कांच ही बांस के बहंगिया छठ पूजा को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय पारंपरिक भोजपुरी लोक गीतों में से एक है। कांच ही बांस का अर्थ है कच्चा या ताजा हरा बांस, जिसका पहले कभी इस्तेमाल न किया गया हो। 'बहंगिया' (या बहंगी) कंधे पर रखकर संतुलन बनाने वाला एक पारंपरिक उपकरण है, जिसका उपयोग छठ पूजा की सामग्री और प्रसाद से भरी भारी टोकरियों को नदी घाट तक ले जाने के लिए किया जाता है।
2. अरघ के बेर: यह भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित एक पारंपरिक भोजपुरी भक्ति गीत है, जिसे छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देते समय गाया जाता है।
3. उग हो सुरुज देव भेल भिनसारवा: यह छठ पूजा त्योहार के दौरान भगवान सूर्य (सूरज देव) और छठी मैया को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय पारंपरिक भोजपुरी भक्ति गीतों में से एक है।
4. आदित मनाईला: भोजपुरी और मैथिली परंपराओं में, 'आदित' सूर्य देव के लिए एक सम्मानजनक नाम है, और 'मनाइला' का अर्थ है प्रार्थना के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करना, उनका आह्वान करना या उनका उत्सव मनाना।
5. मारबो रे सुगवा धनुष से: 5. मारबो रे सुगवा धनुष से: यह लोकप्रिय और पारंपरिक भोजपुरी छठ गीत है जिसमें पूजा की प्रसाद की रक्षा और सूर्यदेव के प्रति आस्था का वर्णन है।