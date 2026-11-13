Anuradha Paudwal के इन 5 आइकॉनिक गीतों के बिना अधूरा है 'छठ महापर्व', सुनते ही मन हो जाएगा भक्तिमय

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 13 नवंबर से छठ का त्यौहार शुरू हो गया है। देशभर में इस त्यौहार को हर साल बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है और इस बार त्यौहार की एक्साइटमेंट वैसी की वैसी ही है। छठ पूजा में व्रत, सूर्य को अर्घ्य देना और चार दिन का उत्सव तो शामिल होता ही है लेकिन इस उत्सव में चार चांद लगाता है संगीत।

वैसे तो छठ पूजा पर कई गाने बने हैं लेकिन अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) के गानों की बात ही अलग है। यहां देखें सिंगर के वो 5 गीत जो छठ (Chhath) के त्यौहार पर आपको जरूर सुनाई देंगे। यह भी पढ़ें- Shreya Ghoshal की आवाज, छठी माई की जयकार... आयुष्मान-शरवरी लाए छठ गीत; हिमेश रेशमिया के संगीत ने जीता दिल 1. कांच ही बांस के बहंगिया: कांच ही बांस के बहंगिया छठ पूजा को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय पारंपरिक भोजपुरी लोक गीतों में से एक है। कांच ही बांस का अर्थ है कच्चा या ताजा हरा बांस, जिसका पहले कभी इस्तेमाल न किया गया हो। 'बहंगिया' (या बहंगी) कंधे पर रखकर संतुलन बनाने वाला एक पारंपरिक उपकरण है, जिसका उपयोग छठ पूजा की सामग्री और प्रसाद से भरी भारी टोकरियों को नदी घाट तक ले जाने के लिए किया जाता है।