Saiyaara फेम अनीत पड्डा ने पहना अहान की मां का सूट? डीन पांडे के साथ सेल्फी ने खींचा फैंस का ध्यान
अभिनेत्री अनीत पड्डा ने कथित ब्वॉयफ्रेंड अहान पांडे और उनके परिवार के साथ दीवाली मनाई। इस दौरान अनीत ने अहान ...और पढ़ें
HighLights
अनीत पड्डा ने अहान पांडे परिवार संग मनाई दीवाली
अभिनेत्री ने अहान की मां डीन का एथनिक सूट पहना
सैयारा फिल्म से करीब आए अनीत और अहान
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेत्री अनीत पड्डा (Aneet Padda) ने 8 नवंबर को मुंबई में अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड अहान पांडे और उनके परिवार के साथ दीवाली मनाई। परिवार के साथ हुए इस जश्न की तस्वीरों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
इन तस्वीरों में अनीत के कपड़ों ने सबका ध्यान खींचा क्योंकि इसमें एक खास बात थी। सैयारा फेम एक्ट्रेस ने एक एथनिक सूट पहना था, जो अहान की मां डीन पांडे का था। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही यह सूट अनीत को गिफ्ट किया है।
अनीत ने पहना अहान की मां की सूट
इस मौके पर अनीट गुलाबी और नीले रंग के एथनिक कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। दिलचस्प बात यह है कि डीन पांडे ने भी पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में यही सूट पहना था। अभिनेत्री ने अपने इस फेस्टिव लुक को मोजरियों के साथ पूरा किया, जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जैसी अहान की बहन अलाना पांडे ने पहनी थीं।
डीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर परिवार के दीवाली समारोह की तस्वीरें शेयर कीं। अनीत को अक्सर उनके साथ महत्वपूर्ण मौकों और फैमिल फंक्शन में शामिल होते देखा गया है।
सैयारा के बाद हुई दोनों एक्टर्स की चर्चा
मोहित सूरी की 2025 की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'सैयारा' में एक साथ काम करते हुए अनीत और अहान एक-दूसरे के करीब आ गए। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिससे इन दोनों युवा कलाकारों को काफी चर्चा मिली।
पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को देखकर उनके डेट करने की अफवाहें भी उड़ने लगीं, हालांकि अनीत और अहान में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। हाल ही में उन्हें मुंबई में अहाना की बहन अलाना पांडे के बेबी शॉवर फंक्शन में भी देखा गया था।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।