Saiyaara फेम अनीत पड्डा ने पहना अहान की मां का सूट? डीन पांडे के साथ सेल्फी ने खींचा फैंस का ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेत्री अनीत पड्डा (Aneet Padda) ने 8 नवंबर को मुंबई में अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड अहान पांडे और उनके परिवार के साथ दीवाली मनाई। परिवार के साथ हुए इस जश्न की तस्वीरों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों में अनीत के कपड़ों ने सबका ध्यान खींचा क्योंकि इसमें एक खास बात थी। सैयारा फेम एक्ट्रेस ने एक एथनिक सूट पहना था, जो अहान की मां डीन पांडे का था। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही यह सूट अनीत को गिफ्ट किया है।

अनीत ने पहना अहान की मां की सूट इस मौके पर अनीट गुलाबी और नीले रंग के एथनिक कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। दिलचस्प बात यह है कि डीन पांडे ने भी पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में यही सूट पहना था। अभिनेत्री ने अपने इस फेस्टिव लुक को मोजरियों के साथ पूरा किया, जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थीं जैसी अहान की बहन अलाना पांडे ने पहनी थीं।

डीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर परिवार के दीवाली समारोह की तस्वीरें शेयर कीं। अनीत को अक्सर उनके साथ महत्वपूर्ण मौकों और फैमिल फंक्शन में शामिल होते देखा गया है। सैयारा के बाद हुई दोनों एक्टर्स की चर्चा मोहित सूरी की 2025 की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'सैयारा' में एक साथ काम करते हुए अनीत और अहान एक-दूसरे के करीब आ गए। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिससे इन दोनों युवा कलाकारों को काफी चर्चा मिली।