एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर की वेब सीरीज 'कॉल मी बे' (Call Me Bae) में अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने बेला 'बे' चौधरी का किरदार निभाया था। लोगों ने उन्हें इस रोल में खूब पसंद किया।

इस सीरीज में अनन्या की कॉमिक टाइमिंग और एक अमीर घराने की लड़की के रूप में उनका अभिनय, जो मुंबई में अपनी जिंदगी खुद संभालती है दर्शकों को खूब पसंद आया। अब, पहले सीजन के दो साल बाद, 'बे' की वापसी होने जा रही है।

अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का एलान प्राइम वीडियो ने आखिरकार इस आने वाले सीजन की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। मंगलवार को प्राइम वीडियो ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अनन्या 'बे' (Bae) के रूप में एक स्टाइलिश आउटफिट पहने ऑटो-रिक्शा की छत पर लेटी हुई नजर आ रही हैं।

क्लिप में वह कहती हैं,'मैं 'बे' हूं, मैं छा जाने के लिए आई हूं। खाओ,प्यार करो और प्रार्थना करो, आज के दिन का पूरा आनंद लो।' कैप्शन से पता चला कि नया सीजन 17 दिसंबर को रिलीज होगा। View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin) यह आठ एपिसोड वाली सीरीज अपने ह्यूमर, ग्लैमर और दोस्ती के अनोखे मेल के साथ वापसी कर रही है, जिसमें बे की जिंदगी पहले से भी ज्यादा उलझी हुई है, क्योंकि इस बात वह अपने दिल और बहन कोड को भी आजमाती नजर आने वाली है। करण जौहर हैं सीरीज के निर्माता कॉल मी बे सीजन 2 को कॉलिन डी’ कुन्हा द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, जबकि करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता ने धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है, जिसमें सोमेन मिश्रा और कॉलिन डी’कुन्हा एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।