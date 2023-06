'रामायण' में माता सीता बनने की खबर के बाद Alia Bhatt हुईं ट्विटर पर ट्रेंड, फैंस ने किया ये दावा

नई दिल्ली, जेएनएन। Alia Bhatt As Sita: आलिया भट्ट ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। इसके पीछे कारण यह है कि हाल ही में खबर आई थी कि निर्देशक नितेश तिवारी की रामायण में एक्ट्रेस माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। इसके बाद, सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का नाम ट्रेंड होने लगा। कई फैंस ने इसपर खुशी जताई है। वहीं, कई लोगों ने उनके चयन पर बधाई संदेश भी लिखे हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म आरआरआर में सीता नामक लड़की की भूमिका निभाई थी। अब खबर है कि नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में वह माता सीता की भूमिका निभा सकती है।

हाल ही में खबर आई है कि आलिया भट्ट ने अपनी ओर से इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने के लिए हामी भर दी है। नितेश तिवारी की फिल्म में राम की भूमिका में उनके पति और अभिनेता रणबीर कपूर निभाने वाले हैं। आलिया भट्ट की एक फैन पेज ने उनके चयन पर खुशी जताते हुए एक वीडियो शेयर का कई जानकारियां दी है।

alia bhatt as sita is gonna serve so hard, she's the perfect choice for playing the role. pic.twitter.com/6m6VE5wp8p https://t.co/yqqPAS229o

इसके पहले, नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर खबर आई थी कि वे सीता की भूमिका के लिए आलिया भट्ट को ही लेना चाहते हैं। हालांकि, डेट नहीं होने के चलते दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिल्म के डिले होने के चलते अब निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता मधु मंटेना आलिया भट्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए है।

Islamic _British Actress Alia Bhatt To Potry Hindu Goddess #Sita Mata 's Role In #NitishKumar 's #Ramayana Alonge With Her Husbund #RanbirKapoor aka Big Beef Guy Power Of Money & Power & Connections 🔥 #AliaBhatt #AdipurushOnJune16th pic.twitter.com/J2O1HFKQkL — Pooja #Tejas ✈️ In Cinemas Soon.. 😇🇮🇳 (@PoojaKRFan) June 8, 2023

खबर है कि आलिया भट्ट माता सीता की भूमिका और रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हैं। दोनों का लगता है कि उनकी भूमिकाएं लंबे समय तक फैंस के बीच बनी रहेगी। इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी आई है कि रणबीर कपूर जहां लुक टेस्ट देने में व्यस्त हैं। वहीं, फिल्म में रावण की भूमिका में केजीएफ चैप्टर 2 के अभिनेता यश नजर आ सकते हैं। इस फिल्म को लेकर कई और भी जानकारियां दीवाली 2023 मेंदिए जाने की चर्चा है।

#AliaBhatt As sita

she is so beautiful and she is so pure 🤍

She truly like a Goddess

#Ramayana #Ramayan #RanbirKapoor #RRR#FiorentinaWestHam #AirQualityAlert #แค้นep1 pic.twitter.com/0UW78eRZIB— Simran Kaur (@simrankaur1965) June 8, 2023