19,000 रुपये के मलमल के कुर्ते में Alia Bhatt ने बटोरी लाइमलाइट, कपूर खानदान ने धूम-धाम से किया गणेश विसर्जन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और नीतू कपूर ने शुक्रवार को गणेश विसर्जन महोत्सव मनाया। इसके पहले पूरे परिवार ने पैपराजी के सामने पोज दिए। इस दौरान सबका ध्यान आलिया भट्ट के खूबसूरत सलवार सूट पर गया। आलिया ने फेस्टिव लुक के लिए आरामदायक एथनिक वियर चुना जो उन पर काफी खूबसूरत लग रहा था।

गणेश विसर्जन सेरेमनी में आलिया के सूट ने बटोरी लाइमलाइट मुंबई में अपने घर पर गणेश विसर्जन सेरेमनी में आलिया भट्ट ने एक खास कुर्ता सेट पहना। उन्होंने मलमल ब्रांड का कुर्ता-सलवार सेट चुना। इस सूट में कोई दुपट्टा नहीं था लेकिन फिर भी यह फेस्टिव लुक आलिया पर काफी जंच रहा था। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इस सेट की कीमत 18,950 रुपये है। यलो और पिंक का कॉम्बेशन थोड़ा रेयर है लेकिन फिर भी यह एक्ट्रेस पर काफी खूबसूरत लग रहा था।

राहा को कैमरे से बचा रही थीं आलिया वायरल वीडियो में आलिया राहा को कैमरे फ्लैश से बचाती हुई दिख रही थीं। वे कैमरे में पोज देने के बाद कुछ दूर पीछे की ओर चल रही थीं ताकि कैमरे राहा को परेशान ना करें।

Happy Birthday to our Hon’ble Prime Minister @narendramodi ji! Wishing you a healthy and fulfilling year ahead. The spirit of #SevaSankalpAbhiyaan reflects a wonderful vision of collective action and giving back. To mark this day and support the cause, Ranbir and I are pledging… — Alia Bhatt (@aliaa08) September 17, 2026 अंबानी फैमिली के गणेश उत्सव में लगाए चार चांद हाल ही में रणबीर और आलिया अंबानी फैमिली गणेश उत्सव में भी शामिल हुए थे। जहां आलिया ने ग्रीन साड़ी पहनी थी और रणबीर कपूर ने ब्लू कुर्ता में शिरकत की थी। दोनों एथनिक वियर में एक साथ काफी खूबसूरत लग रहे थे।