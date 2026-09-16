बॉलीवुड नहीं कश्मीरी संस्कृति से जुड़ा है Alia Bhatt का ये 'टॉप क्लास' गाना, गाकर बेटियों को दी जाती है विदाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादी ब्याह में यूपी-बिहार की तरफ सोहर, बन्ना बन्नी आदि गाए जाते हैं। इसमें उनके लिए मंगल कामना की जाती है ताकि वो आगे की जिंदगी हंसी-खुशी बिताए।

आज हम आपको बॉलीवुड नहीं बल्कि कश्मीरी फोक गीत के बारे में बताएंगे जो बेटी की शादी के समय गाया जाता है। ये एक बेहद भावुक गीत पिता और बेटी के बीच के अटूट रिश्ते और विदाई के पलों को दर्शाता है

आलिया भट्ट पर फिल्माया गया है गाना हम बात कर रहे हैं साल 2018 में आई फिल्म राजी (Raazi) की जिसमें आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म का गाना दिलबरो (Dilbaro) काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। गाने को हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन ने आवाज दी थी।

सोनी राजदान भी आईं नजर शंकर अहसान लॉय ने इसके बोल लिखे थे। गाने की शुरुआत में कश्मीरा में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है - 'बॅ छसय खानमोज़ कूर, दिय् म्यय रुख़सत म्याने बयिजानोब छसे ख़ानमूज कूर' इसका अर्थ है मैं आपकी लाडली बेटी हूं, अब मुझे विदा करो मेरे प्यारे भाईजान। ये दिलबरो गाने की जान है। 'राजी' के इस गाने में दिखाया गया है कि शादी के समय एक बाप-बेटी के मन में क्या चल रहा होता है। इसमें गाने में आलिया भट्ट की रियल लाइफ मां सोनी राजदान भी दिखाई देती हैं।