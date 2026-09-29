72 घंटे के वर्क प्रेशर की कहानी दिखाती फिल्म Selvi, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मचाएगी धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी कहानियां लोगों को जरूर पसंद आती है। अब एक ऐसी ही नौकरी के टाइमिंग, इसके प्रेशर से जुड़ी कहानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने वाली है। फिल्म का टाइटल है सेल्वी, जिसका जल्द ही बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है। इस फिल्म में नेशनल अवॉर्ड विनर मु्ख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं।

प्रीमियर से पहले मेकर्स ने शेयर किया नया पोस्टर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर से पहले मेकर्स ने हाल ही में सेल्वी का नया पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें नेशनल अवॉर्ड विनर और फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस अंजलि पाटिल नर्स की कॉस्ट्यूम में परेशान दिखाई दे रही हैं। यह पोस्टर काफी इंटेंस है।

नेशनल अवॉर्ड विनर और फिल्म की निर्माता अंजलि पाटिल सेल्वी की भूमिका अदा कर रही हैं। वह फिल्म में एक होम केयर और नर्स हैं और अमीरों के घरों में वह एक बेरहम जिंदगी से जूझ रही हैं। यह एक तमिल ड्रामा फिल्म है, जो 31वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित विजन एशिया सेक्शन में चुनी गई सिर्फ दो भारतीय फिल्मों में से एक है।

नौकरी के प्रेशर के सच को दर्शाती है फिल्म यह कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की 'सेल्वी' की नौकरी में आने वाली मुश्किलों को बड़ी ही खूबसूरती से बयां करती है। उसके काम में कभी 12 घंटे तो कभी 72 घंटे तक चलने वाली थका देने वाली शिफ्ट्स शामिल हैं। ऐसे में उसके पास न आराम के लिए वक्त बचता है, न अपनी मर्जी से जीने की आजादी और न ही नौकरी की चारदीवारी से बाहर अपनी जिंदगी के लिए कोई खास जगह।