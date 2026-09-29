सिंगर Jubin Nautiyal के घर गणेश चतुर्थी के मौके पर आईं खुशियां, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म
सिंगर जुबिन नौटियाल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है।
HighLights
जुबिन नौटियाल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर पिता बने।
उनकी पत्नी ने 14 सितंबर को एक बेटे को जन्म दिया।
मां और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ होकर घर लौट आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) के लिए गणेश चतुर्थी का मौका बेहद खास रहा। उन्हें बप्पा का सबसे अनमोल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सिंगर और उनकी पत्नी के घर नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है।
कब हुआ जुबिन के बेटे का जन्म?
जुबिन नौटियाल एक बेटे के पिता बन गए हैं। बॉम्बे टाइम्स से यह खुशी शेयर करते हुए उन्होंने कहा,'हां, मैं पिता बन गया हूं! हमारे बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बहुत शुभ दिन पर हुआ। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और घर वापस आ गए हैं।'
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है, तो जुबिन ने कहा, 'हमने अभी तक अपने बेटे के लिए कोई नाम नहीं सोचा है। हम अभी बस उसके साथ बिताए जा रहे खूबसूरत पलों का आनंद ले रहे हैं।'
जुबिन ने इस बारे में भी बात की कि काम पर लौटने के बाद अपने छोटे बेबी से दूर रहना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। दिसंबर में सिंगर का यूके टूर है और उन्होंने माना कि परिवार से दूर यात्रा करना एक भावुक अनुभव होगा।
अप्रैल के आसपास हुई थी शादी
जुबिन ने अप्रैल के बीच में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने बचपन की दोस्त से शादी की थी। उनकी पत्नी भी उत्तराखंड की रहने वाली हैं। जब तक उनकी प्राइवेट सेरेमनी की तस्वीरें सामने नहीं आईं, तब तक फैंस को शादी के बारे में पता भी नहीं चला। जुबिन ने अपनी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, न तो उनका नाम और न ही उनके काम-काज के बारे में कुछ बताया है।
'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने सिंगर की उत्तराखंड में उनके होमटाउन में हुई गुपचुप शादी के बारे में खबर दी थी। जुबिन ने इसे पूरी तरह प्राइवेट रखा। उन्होंने बॉलीवुड मेहमानों के लिए कोई रिसेप्शन भी नहीं रखा। रातां लंबिया, हमनवा मेरे, लुट गए,तुम ही आना उनके कुछ बेहतरीन गानों में से एक हैं।
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