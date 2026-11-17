एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा में इस समय भक्तिमय फिल्मों का जोर चल रहा है। बीते दिनों रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) को दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली जिसके बाद कई अन्य फिल्ममेकर्स भी इसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं।

थिएटर्स में कब आएगी मूवी? अब लेखक और आध्यात्मिक विचारक डॉ. विक्रम मिश्रा ने अपनी आने वाली हिंदी फीचर फिल्म 'रुद्रयोगी' की घोषणा की है। यह एक डिवोशनल ड्रामा फिल्म होगी, जो उनकी बेस्टसेलिंग किताब 'महादेव अंश' से प्रेरित है।

यह फिल्म श्रद्धेय संत देवराहा बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत पर आधारित है। इसे 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है। फिल्म के मुख्य किरदार के लिए, निर्माताओं ने पूरे देश में एक अभिनेता की तलाश भी शुरू कर दी है।

इन सितारों के नाम पर किया जा रहा विचार खबरों के अनुसार, देवराहा बाबा के किरदार के लिए विनीत कुमार सिंह, मोहित रैना, अविनाश तिवारी, शरद केलकर, करण टैकर और राजीव खंडेलवाल समेत कई अभिनेताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है। इस लिस्ट में अंशुमान पुष्कर का नाम भी शामिल है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक मुख्य अभिनेता के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और कास्टिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है।