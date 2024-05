Katrina Kaif के वायरल वीडियो ने प्रेग्नेंसी की खबरों को दी हवा, दीपिका पादुकोण से ज्यादा नजर आया बेबी बंप?

यह भी पढ़ें- Katrina Kaif ने विक्की कौशल के बर्थडे पर किया ये कारनामा, सेलिब्रेशन की कैंडिड फोटोज से खुला 'राज'

कटरीना कैफ को लेकर पिछले काफी वक्त से प्रेग्नेंसी की अटकलें लग रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस मीडिया में इस पर कुछ भी कहने से बचते रहीं। वहीं, अब उनका एक वीडियो लंदन से वायरल हो रहा है। जिसके बाद कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की अफवाहें तेज हो गई हैं।

कटरीना कैफ सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपने इस वीडियो में विक्की कौशल के साथ वॉक करते हुए दिख रही हैं। वीडियो में एक्ट्रेस का ओवरसाइज्ड जैकेट और उनके चलने का स्टाइल ध्यान खींच रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद से फैंस एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की उम्मीद लगा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रेग्नेंट कटरीना कैफ और विक्की कौशल मीडिया अटेंशन से बचने के लिए लंदन गए हैं।

The humble Bollywood power couple #KatrinaKaif & #VickyKaushal taking a stroll in Baker Street, London. Vicky is a gentleman clearly, as he holds his hand protectively by her side. This was post bumping into them at the bookstore yesterday. pic.twitter.com/7OUXCVaL9E— HermanGomes_journo (@Herman_Gomes) May 20, 2024