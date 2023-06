Adipurush: नेपाल में रिलीज हुई 'आदिपुरुष', "देवी सीता' से जुड़े इस डायलॉग को हटाने के बाद मिली मंजूरी

नई दिल्ली, जेएनएन। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। भारत में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में बड़ी मुश्किल से आदिपुरुष की रिलीज संभव हो पाई है। नेपाल सेंसर बोर्ड को फिल्म के एक डायलॉग पर आपत्ति थी, जिसे हटाने के बाद ही वहां इसे रिलीज किया गया है। बता दें कि फिल्म को लेकर भारत में भी काफी समय से विवाद रहा है।

दरअसल, आदिपुरुष की रिलीज को पहले नेपाल सेंसर बोर्ड ने अपने देश में रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उस संवाद पर आपत्ति जताई थी जिसमें कहा गया था कि देवी सीता भारत की बेटी हैं। बोर्ड के मुताबिक सीता का जन्म नेपाल में हुआ था। लेकिन एक ताजा अपडेट के अनुसार, आदिपुरुष के निर्माताओं के फिल्म से संवाद हटाने का फैसला करने के बाद बोर्ड ने फिल्म को नेपाल में प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी है, जो आज 16 जून को दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है।

#Adipurush RELEASE STALLED IN #Nepal... The Nepal government has objected to the scene where the film claims Goddess Sita was the daughter of India whereas she was actually BORN IN NEPAL.. The Censor Board has decided to not release it there until the makers correct the error!