76th Cannes Film Festival से सामने आया ईशा गुप्ता का रेड कार्पेट लुक, स्लिट ड्रेस में दिखा गॉर्जियस अवतार

नई दिल्ली, जेएनएन। फ्रांस के कोस्टल एरिया फ्रेंच रिवेरा में 76वें कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। इस बार के फिल्म फेस्टिवल में कई सितारे शिरकत करते नजर आएंगे, जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहली बार शामिल होंगी। फैंस अपने चहेते स्टार्स के लुक्स को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनीं ईशा गुप्ता का रेड कार्पेट लुक सामने आया है।

गॉर्जियस एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने अपने पहले कान फिल्म फेस्टिवल के लिए डिजाइनर निकोलस जेबरान के व्हाइट कलर थाई हाई स्लिट गाउन को चुना। एक्ट्रेस ने इस ड्रेस में एलिगेंट और क्लासी लुक को फ्लॉन्ट किया। गाउन की सबसे बड़ी खासियत इसकी नेकलाइन है, जिसे फ्लोरल टच देकर पूरा किया गया है।

