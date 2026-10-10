हिरासत में आमिर खान के भांजे Imran Khan, गर्लफ्रेंड संग CJP प्रोटेस्ट में हुए शामिल; पुलिस वैन में किया रोमांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग के चलते कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन का आह्वान किया था। देशभर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया जा रहा है। इमरान खान (Imran Khan) को भी हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस हिरासत में इमरान खान दरअसल, सोशल मीडिया पर कई वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को पुलिस वैन में बैठाया जा रहा है। वह सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। एक वीडियो में इमरान को पुलिस वैन में डाल रही है। इस दौरान एक्टर पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने किया क्या है?