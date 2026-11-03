बुरा फंसे Anurag Kashyap, सूरत कोर्ट ने जारी किया वारंट; ब्राह्मणों के खिलाफ दिया था विवादित बयान

जागरण न्यूज नेटवर्क, अहमदाबाद। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के खिलाफ सूरत कोर्ट ने एक आपत्तिजनक पोस्ट मामले में वारंट जारी किया है।

इससे पहले उन्हें कई बार समन भेजा गया, यहां तक कि स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस जारी कर भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो रहे थे।

ब्राह्मणों पर विवादिय बयान के बाद भेजा गया था समन

सूरत कोर्ट की ओर से जारी इस वारंट में बताया गया है कि अप्रैल 2025 में अनुराग कश्यप ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर ब्राह्मणों एवं ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक विवादित पोस्ट की थी। इंटरनेट मीडिया पर इसको लेकर काफी विरोध भी जताया गया था। उन्होंने विरोध एवं समाज की अपील के बावजूद पोस्ट को नहीं हटाया तथा इंटरनेट मीडिया पर उनकी आलोचना करने वाले पर अभद्र भाषा में टिप्पणी की थी।

24 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश सूरत के अधिवक्ता कमलेश रावल ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद स्थानीय अदालत में अनुराग कश्यप के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन कश्यप कोर्ट में पेश नहीं हुए। गत 5 सितंबर को मुंबई के समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित कर समन की तामील कराई गई इसके बावजूद भी अनुराग कश्यप ने इस मामले में कोई जवाब पेश नहीं किया। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने अब वारंट जारी कर उन्हें 24 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।