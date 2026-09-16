61 वर्षीय Disco Shanthi ने अस्पताल से शेयर की तस्वीर, फैंस को हुई चिंता; अब कैसी है एक्ट्रेस की तबीयत
61 वर्षीय दिग्गज अभिनेत्री डिस्को शांति को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घर लौटने के बाद ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेत्री 61 वर्षीय डिस्को शांति को हाल ही में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक्ट्रेस जब ठीक होकर घर आईं तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की।
उनकी इस तस्वीर को देखकर फैंस को उनकी चिंता हो गई। वह जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या हुआ, क्या वह ठीक हैं? तस्वीर के अलावा एक्ट्रेस की हेल्थ पर अन्य कोई अपडेट नहीं आया है।
अस्पताल से शेयर की तस्वीर
शांति ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,'घर वापस आ गई।' इससे फैंस चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने अस्पताल से फोटो शेयर की थी। पोस्ट की। फोटो में वो अस्पताल के गाउन में नजर आ रही हैं और उनके गाल पर नाक की नली टेप से चिपकी हुई है। उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था और वह कितने समय तक वहां रहीं।
फैंस को उनका ये हाल देखकर उनकी चिंता हुई। एक यूजर ने लिखा, 'मां, भगवान आपका भला करे, आप चिंता न करें, भगवान आपके साथ हैं।' वहीं दूसरे ने लिखा,'आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर घर लौटें।' कई अन्य लोगों ने भी कमेंट करके शांति से चिंता न करने और जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
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कई पॉपुलर एक्टर्स के साथ कर चुकी हैं काम
डिस्को शांति का जन्म 1965 में तमिल अभिनेता सीएल आनंदन के घर हुआ था। उनका नाम तब संथा कुमारी रखा गया। 80 के दशक में अपने विशेष गानों के जरिए उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की। 1983 की तमिल फिल्म वसंतमे वरुगा से अपनी शुरुआत के बाद वह तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और उड़िया फिल्मों में भी दिखाई दीं।
रजनीकांत की धर्मथिन थलाइवन (1988) से ओथाडी ओथाडी, चिरंजीवी के घराना मोगुडु (1992) से बंगारू कोडी पेट्टा और आदमी (1993) से डिंगोरा डिंगोरा, जिसमें परेश रावल शामिल हैं, उनके प्रसिद्ध गानों में से हैं।
14 साल की उम्र से शुरू हुआ करियर
जिस समय आइटम नंबर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं था तब डिस्को शांति ने साउथ में फिल्मों में कैबरे और स्पेशल नंबर्स से लाइमलाइट बटोरी। डिस्को शांति ने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में कर दी थी जब वो सिर्फ 14 साल की थीं। उन्होंने लगभग 900 फिल्मों में काम किया जिसमें या तो वो कोई स्पेशल डांस अपीयरेंस करती नजर आईं या अहम भूमिका निभाई।
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