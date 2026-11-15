'विजय की तरह राजनीति...' Sai Pallavi ने धनुष से की एक्टिंग न छोड़ने की गुजारिश, OM के इवेंट में गूंजी तालियां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपनी आने वाली फिल्म 'ओम: चैप्टर वन' के प्री-रिलीज इवेंट में, अभिनेत्री साई पल्लवी ने अपने को-स्टार धनुष से एक दिली गुजारिश की। उन्होंने कहा कि वे जीवन में चाहे कोई भी रास्ता चुनें, लेकिन एक्टिंग न छोड़ें। चूंकि धनुष के राजनीति में आने की अफवाहें चल रही हैं, इसलिए साई पल्लवी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का उदाहरण दिया, जिन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में कदम रखा था।

उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहतीं कि सिनेमा जगत धनुष जैसा बेहतरीन कलाकार खो दे। उनकी इस बात ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग काफी देर तक जोर-जोर से तालियां बजाते और चीयर करते रहे।

इवेंट में पहुंची साई पल्लवी साई पल्लवी (Sai Pallavi) ने इवेंट तक आते समय देखे गए राजनीतिक झंडों का जिक्र करते हुए मजाक में कहा कि यह माहौल किसी राजनीतिक सभा जैसा लग रहा था। उन्होंने कहा, 'यहां आते समय मुझे रास्ते में कई झंडे दिखाई दिए और मैं सोचने लगी कि 'यह क्या है? यह तो किसी राजनीतिक सभा जैसा लग रहा है'।

साई ने धनुष से की ये गुजारिश इसके बाद उन्होंने धनुष (Dhanush) की ओर रुख किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं, साथ ही उनके एक्टिंग करियर को लेकर अपनी राय भी साफ तौर पर रखी। विजय (Vijay) के राजनीति में जाने का जिक्र करते हुए साई पल्लवी ने कहा, 'आप जो भी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। मेरे अंदर का कलाकार हमेशा यही सोचता है कि कैसे विजय सर राजनीति में चले गए और एक्टिंग छोड़ दी। इसलिए, मैं यही उम्मीद और प्रार्थना कर रही थी कि धनुष एक्टिंग करना जारी रखें'।

#SaiPallavi about #Vijay and #Dhanush! ❤️ “I honestly thought we were heading to a political gathering! Wishing you both the very best in whatever you choose to do. Vijay Sir has now entered politics and stepped away from films. I was really hoping Dhanush Sir would continue acting and keep entertaining us on screen!” ❤️ #OM #Sreeleela https://t.co/nEz9BVvAJo — Vasanth Raj (@vasanthraj001) November 15, 2026

उन्होंने आगे बताया कि फिल्मों में धनुष की मौजूदगी उनके लिए क्यों मायने रखती है। साई पल्लवी के लिए, बात सिर्फ अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि धनुष की फिल्मों का दर्शकों पर कैसा असर पड़ा है।

धनुष ने 'रामायण' में साई पल्लवी की ट्रोलिंग पर किया बचाव इस इवेंट में धनुष ने 'रामायणम्: राइज ऑफ अ लीजेंड' (Ramayana) में देवी सीता के रोल के लिए साई पल्लवी की कास्टिंग पर हो रही आलोचनाओं के बीच उनका बचाव किया। अभिनेता ने उनके समर्पण, नेक दिल और बेहतरीन अभिनय की तारीफ की और उनके काम को बेजोड़ बताया। उनकी कास्टिंग को लेकर ऑनलाइन हो रही आलोचना काफी चर्चा का विषय रही है, लेकिन धनुष ने साफ कर दिया कि वह अपनी को-स्टार के साथ मजबूती से खड़े हैं।

Dhanush has delivered a fitting response to those who trolled Sai Pallavi over her casting as Sita. Dhanush praised #SaiPallavi's devotion, calling her a pure hearted person who even prays between shots. He went on to say that you won't find another Sita like her anywhere in India. ❤️ https://t.co/h0gZ0GS3dx — अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) November 14, 2026

ओम में नजर आएंगे साई और धनुष साई पल्लवी और धनुष की अपकमिंग फिल्म 'ओम: चैप्टर वन' (OM: Chapter 1) है जिसके जरिए वे एक बार फिर एक एक्शन से भरपूर कहानी में साथ आ रहे हैं।