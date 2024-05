पुलिस ने मेदिनीपुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के काफिले को बोनपुरा गांव के किस्मत अंगुआ में रोक दिया। इस पर अग्निमित्रा पॉल का कहना है, "वे मेरे मूवमेंट को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल पुलिस ऐसा कर रही है। मैंने पुलिस को अनुमति की हार्ड कॉपी दिखा दी है, लेकिन वह मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके पास अनुमति क्यों नहीं है।"

