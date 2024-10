चुनाव डेस्क, नई दिल्ली। what is Election Commission model code of conduct know its rules regulations: चुनाव आयोग आज यानी मंगलवार को झारखंड और महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलन करेगा। इसी के साथ इन दोनों राज्‍यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके साथ ही राज्‍य में कई तरह की पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कौन-कौन से कामों पर पर पाबंदी रहेगी।

चुनाव आयोग ने देश में बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता के रूप में कुछ नियम और मानक तय किए हैं, जिनका सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्‍मीदवारों को अनिवार्य तौर पर पालन करना होता है। यहां पढ़िए क्‍या है नियम...