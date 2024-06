PM Modi Shapath Grahan: मोदी के शपथ ग्रहण पर अनिल कपूर ने कह दी बड़ी बात, अनुपम खेर बोले- यह मेरा सौभाग्य

यह भी पढ़ें: 'संसद में मैं आपकी आवाज बनूंगा', NEET परीक्षा विवाद के बीच राहुल ने छात्रों को दिया आश्वासन

उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने कहा कि मुझे लगता है कि आज हर कोई खुश है कि प्रधानमंत्री आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी इतिहास रचेंगे और आज उन्होंने इतिहास रच दिया।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता ने उन्हें वोट दिया है। एनडीए कोई कमजोर गठबंधन नहीं है। I.N.D.I.A गठबंधन के पास बहुमत नहीं है।

