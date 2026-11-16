विश्व युद्ध में जल रही थी दुनिया, तब रखी गई UNESCO की नींव; जानिए क्यों जरूरी समझा गया यह वैश्विक संगठन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तब दुनिया सिर्फ सैनिकों की जान ही नहीं गंवा रही थी। शहरों के शहर खंडहर बन रहे थे, स्कूल टूट रहे थे, किताबें जल रही थीं और ऐतिहासिक धरोहरें मलबे में तब्दील हो रही थीं। इसी खौफनाक मंजर के बीच कुछ लोगों ने एक ऐसा सपना देखा जो दुनिया को विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा की डोर से बांध सके।

इसी सोच का नतीजा था 'यूनेस्को', जिसकी नींव 16 नवंबर 1945 को रखी गई और ब्रिटेन के मशहूर जीवविज्ञानी जूलियन हक्सले को इसका पहला महानिदेशक चुना गया। बंदूकों के साये में रची गई शांति की रूपरेखा साल 1942 में जब दुनिया विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, तब लंदन में मित्र देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में उन यूरोपीय देशों के नुमाइंदे भी बैठे थे, जो सीधे तौर पर युद्ध की तबाही झेल रहे थे। वहां सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जब यह लड़ाई खत्म होगी, तो बच्चों की रुकी हुई पढ़ाई कैसे शुरू होगी और स्कूल कैसे चलेंगे?

नेताओं ने एक बात साफ तौर पर समझ ली थी कि केवल राजनीतिक कागज साइन कर लेने से दुनिया में शांति नहीं आएगी। अगर सच्चा अमन चाहिए, तो लोगों को एक-दूसरे की सोच, भाषा और संस्कृति को दिल से समझना होगा। इसी ऐतिहासिक चर्चा ने आगे चलकर यूनेस्को के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया।

(Image Source: AI-Generated) बमबारी का सीना चीरकर खड़ी रही वो इमारत, जहां हुआ ऐतिहासिक फैसला यूनेस्को को हकीकत का रूप देने के लिए 1 से 16 नवंबर 1945 के बीच लंदन में 44 देशों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया। इसके लिए 'इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स' की इमारत को चुना गया था। इस जगह को चुनने के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल, जर्मनी की भयानक बमबारी में लंदन की ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो गई थीं, लेकिन यह इमारत सुरक्षित बच गई थी।

यहीं 16 नवंबर को यूनेस्को के संविधान पर मुहर लगाई गई। इस संविधान में एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात दर्ज की गई- "चूंकि युद्ध की शुरुआत इंसानी दिमाग में होती है, इसलिए शांति के बीज भी इंसानों के विचारों में ही बोए जाने चाहिए।"

वैज्ञानिकों की एक जिद ने बदल दिया संगठन का पूरा नाम शुरुआती दौर में इस संस्था को 'यूनेको' (UNECO यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन) नाम देने की योजना थी। इसमें विज्ञान कहीं नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक जोसेफ नीधम और जीवविज्ञानी जूलियन हक्सले इसके खिलाफ थे। उनका तर्क था कि दुनिया भर के देशों को एक साथ लाने में विज्ञान और वैज्ञानिकों के आपसी सहयोग की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उनकी इस पैरवी का रंग ऐसा चढ़ा कि संगठन के नाम में 'साइंटिफिक' शब्द भी जोड़ दिया गया। इस तरह 'यूनेको' हमेशा के लिए 'यूनेस्को' (UNESCO) बन गया। जूलियन हक्सले ने 1946 से 1948 तक इसके पहले महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं दीं।

जब पत्थरों के टुकड़े कर बचाया गया हजारों साल पुराना इतिहास दुनिया की विरासत को सहेजने में यूनेस्को क्या कर सकता है, इसका सबसे बड़ा कमाल 1960 में दिखा। मिस्र में अस्वान बांध बनने के कारण नील नदी का जलस्तर बढ़ने लगा था। इससे हजारों साल पुराने ऐतिहासिक मंदिरों के हमेशा के लिए पानी में डूब जाने का खतरा मंडराने लगा।

यूनेस्को ने तुरंत दुनिया से मदद मांगी और करीब 50 देश आर्थिक मदद लेकर सामने आए। सबसे मुश्किल चुनौती 'अबू सिंबल' के मंदिरों को बचाना था। इसके लिए इंजीनियरों ने एक गजब की तरकीब निकाली। उन्होंने पूरे मंदिर को छोटे-छोटे पत्थरों में काट दिया। हर टुकड़े पर नंबर लिखकर उन्हें एक सुरक्षित और ऊंची जगह पर ले जाया गया और फिर बिल्कुल वैसे ही जोड़ दिया गया। इस शानदार मुहिम में 22 प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को डूबने से बचा लिया गया।

गोलियों का सामना करने वाले छात्रों ने दी 'मातृभाषा दिवस' की सौगात हम हर साल 21 फरवरी को जो 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाते हैं, उसकी कहानी बहुत भावुक है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश के भाषा आंदोलन से हुई थी। 21 फरवरी 1952 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) के कुछ छात्र अपनी मातृभाषा बंगाली को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिसमें कई छात्रों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इन्हीं शहीद छात्रों की याद में बांग्लादेश ने इस दिन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सुझाव दिया।