UNESCO विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल हुए भारत के 5 नए स्थल, देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनेस्को की विश्व धरोहर संभावित सूची में भारत के पांच नए स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश में उदयगिरि गुफाओं समेत चार स्थल और भारत व दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह से जुड़े स्थल शामिल हैं। इसके साथ ही संभावित सूची में भारत के 78 स्थल हो गए हैं।

जिन पांच नई साइटों को शामिल किया गया है, उनमें बाघ गुफा पेंटिंग, चंबल घाटी के मंदिरों का समूह, उदयगिरि गुफाएं, गिनोरगढ़ और भारत-दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव-'सत्याग्रह स्थल' शामिल हैं। मध्य प्रदेश की उदयगिरि पहाड़ी पर चट्टानों को काटकर बनाया गया एक पवित्र परिसर है, जिसे मुख्य रूप से चौथी सदी के आखिर और पांचवीं सदी की शुरुआत के बीच गुप्त काल में विकसित किया गया था। भारत की ओर से इस नामांकन के बारे में वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस जगह में खुदाई करके बनाई गई बीस गुफाएं, मूर्तिकला वाले पैनल, शिलालेख, आने-जाने के रास्ते, शुरुआती निशान और शिलालेखों वाली चट्टानें, और उससे जुड़ी भौगोलिक और जल-संबंधी विशेषताएं शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक एकीकृत धार्मिक स्थल का निर्माण करते हैं।