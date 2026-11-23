जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार की सड़कों पर निर्माण एवं विध्वंस मलबे के ढेर राहगीरों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। कहीं फुटपाथ पर मलबा जमा है तो कहीं इसका फैलाव सड़क तक पहुंच गया है। स्वामी दयानंद मार्ग से कड़कड़डूमा और आउटर रिंग रोड तक कई स्थानों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है।

मलबे के कारण पैदल चलने वालों को फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, वाहनों के गुजरने से उड़ती धूल से यातायात प्रभावित होने के साथ स्थानीय लोगों और दुकानदारों की परेशानी भी बढ़ रही है।

सड़क के किनारे मलबे का अंबार स्वामी दयानंद मार्ग पर सड़क किनारे निर्माण मलबे का अंबार लगा हुआ है। कई जगह मलबा सड़क के हिस्से तक फैल गया है। इससे वाहन चालकों को निकलने के लिए कम जगह मिलती है।

विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को मलबे और धूल के बीच रास्ता बनाकर निकलना पड़ता है। कड़कड़डूमा के व्यावसायिक क्षेत्र में खाली भूखंड पर भी निर्माण मलबे का ढेर जमा है। मुख्य सड़क के आसपास और रिहायशी इलाकों में पड़े मलबे से सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

मलबा जमा होने के कारण राहगीरों की बढ़ी परेशानी कांती नगर में सुभाष पार्क के पास मुख्य सड़क के फुटपाथ पर मलबा जमा होने से पैदल राहगीरों की परेशानी और बढ़ गई है। फुटपाथ पर जगह नहीं मिलने के कारण लोग तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर चलने को मजबूर हैं।

इससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए सड़क पर चलना विशेष रूप से जोखिम भरा है। वहीं, आउटर रिंग रोड के आसपास भी सड़क किनारे मलबा जमा होने से आवाजाही प्रभावित हो रही है।