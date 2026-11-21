राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यमुना संवाद में विशेषज्ञों ने यमुना को अविरल और स्वच्छ बनाने के लिए इसके प्राकृतिक प्रवाह को बढ़ाने और गंदगी को गिरने से रोकने पर बल दिया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि यमुना राजधानी की पारिस्थितिकी, विरासत और यहां के लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है।

इसका पुनरुद्धार दिल्ली के भविष्य से संबंधित है। इसमे आम नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी कहना है कि जनभागीदारी स्थायी परिवर्तन की कुंजी होती है। इसे ध्यान में रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण व आंकड़ों पर आधारित योजना को जनभागीदारी के साथ जोड़कर पुनर्जीवित यमुना और विकसित दिल्ली की दिशा में काम किया जा रहा है। यमुना संवाद कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कही ये बातें बांसेरा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा यमुना संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना संवाद में सरकारी संस्थाओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाया गया, ताकि नदी को एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जा सके और इसके सतत विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सचिव डी थारा ने कहा कि यमुना नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने और उसे उसके मूल निर्मल स्वरूप में वापस लाने के लिए सामूहिक प्रयास, संवाद और ठोस कदम आवश्यक हैं। डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवण कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम यमुना नदी के पुनरुद्धार के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के प्रति एक पहल है।

दीर्घकालिक जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो विशेषज्ञों ने शासन व्यवस्था, बाढ़ क्षेत्र नियोजन एवं पारिस्थितिक उपाय, शहरी जल एवं जल निकासी प्रबंधन, नदी-जनता संबंध एवं घाटों का विकास, नवनीतम तकनीक, शोध व नवाचार और सतत वित्त पोषण माडल पर चर्चा की।

कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालिक जवाबदेही व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के साथ ही आंकड़ों का आदान-प्रदान और डूब क्षेत्र, आर्द्रभूमि, नाले, भूजल व जैव विविधता क्षेत्र के समग्र विकास पर ध्यान देना होगा। उन्होंने सीवेज प्रबंधन, जल निकासी, प्रदूषण नियंत्रण, जल के फिर से उपयोग तथा नदी में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने के लिए एकीकृत एवं जलग्रहण क्षेत्र आधारित व्यवस्था अपनाने पर बल दिया। कहा, नदी की पारिस्थितिक संवेदनशीलता तथा उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं नागरिक महत्त्व का सम्मान करते हुए दिल्लीवासियों को इससे जोड़ने के लिए योजनाओं पर काम करना होगा। आधुनिक तकनीक के उपयोग और विज्ञानियों को एक मंच पर लाने की आवश्यकता है।

पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर हो रहा काम दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक पांडेय ने कहा कि यमुना में अपशिष्ट जाने से रोकने के लिए पुराने सीवेज उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही नए का निर्माण, बायो गैस संयंत्र का निर्माण, सीवर लाइन का विस्तार के साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।