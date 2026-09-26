कल फ्री में घूमें दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक, विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिस्टों के लिए खास इंतजाम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रविवार को दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ लोगों को दिल्ली की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

पर्यटन दिवस के मौके पर दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्मारकों के संरक्षण, स्वच्छता और जिम्मेदार पर्यटन के प्रति जागरुक किया जाएगा।