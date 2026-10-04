'जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच हमें गलत तरीके से छुआ', तीन महिला पत्रकारों का दिल्ली पुलिस के ACP पर गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार (3 अक्टूबर) को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तीन महिला पत्रकारों ने सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) पर प्रदर्शन के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

एक महिला पत्रकार के अनुसार, जब उसने पुलिस की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की तो एक पुलिस अधिकारी ने उसे गलत तरीके से छुआ और धक्का देकर दूर हटा दिया। पुलिस ने तुरंत नहीं की कार्रवाई महिला पत्रकार ने बताया कि इसके बाद वे संबंधित पुलिस स्टेशन गईं और मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत दी। लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की वहीं, इस मामले में दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल (X) अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर बताया कि 3 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली इलाके में प्रोटेस्ट के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की हालत में तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं।