एक बार फिर जुलाई जैसे सुरक्षा घेरे में जंतर-मंतर, 3000 से ज्यादा जवान तैनात; कई रास्तों पर बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दो दिन में दूसरी बार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश को देखते हुए सीजेपी के जुलाई में हुए प्रदर्शन के दौरान जैसी सुरक्षा व्यवस्था फिर से जंतर-मंतर के आसपास दिखने लगी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर वामपंथी संगठनों की ओर से शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी।

कई स्तर पर बैरिकेडिंग

शनिवार सुबह से ही जंतर-मंतर के आसपास करीब तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों को निर्धारित क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तर पर बैरिकेडिंग की गई।

पटेल चौक मेेट्रो के समाने बैरिकेड लगाकर जंतर मंतर पर जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोकते पुलिसकर्मी। जागरण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। संसद मार्ग थाने के पास दंगा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले वाहन भी तैनात किए गए थे।

दिनभर यातायात रहा प्रभावित प्रदर्शन के मद्देनजर लगाए गए बैरिकेड और कुछ मार्गों के बंद होने का असर यातायात पर भी पड़ा। कनाट प्लेस समेत मध्य दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा।