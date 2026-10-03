दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची यूथ कांग्रेस, CEC ज्ञानेश कुमार खिलाफ प्रदर्शन की नहीं मिली अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इंकार करने के दिल्ली पुलिस के निर्णय को इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने याचिका दायर कर अनुमति देने के उनके आवेदन को खारिज करने के एक अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है।

याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। अधिवक्ता रुपेश कुमार भदौरिया के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि यूथ कांग्रेस ने 25 सितंबर को लगभग 100-150 लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था।