डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का तीसरा सप्ताह खत्म होने को है। फिर भी दिल्ली में ठिठुरन वाली ठंड नहीं आई है। एक समय था कि दिल्ली की सर्दी बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती थी। हालांकि, अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। एक समय था कि नवंबर में ही कंबल ओढ़ना होता था। वहीं, साल 2026 में अब तक ठंडक ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन वह अहसास नहीं दिया है, जिसका सबको इंतजार रहता है।

तापमान की तुलना पिछले साल इस समय दिल्ली में रात का तापमान लगभग 14.3 डिग्री सेल्सियस रहता था। इस साल यह तापमान करीब 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। जो सामान्य से लगभग चार से आठ डिग्री अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में भी तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहने की संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली के जिस सितम ढाने वाली सर्दी को लेकर गाना तक रचा जा चुका है, वह अब भी इतनी गर्म क्यों है?

दिल्ली में ठंडक के आने में हो रही देरी के क्या हैं मुख्य कारण? कमजोर पश्चिमी विक्षोभ : दिल्ली में सर्दी आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ के साथ आती है। ये पश्चिम से आने वाले मौसमी सिस्टम हिमालय में बारिश और बर्फबारी लाते हैं, जिससे ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं। इस साल पश्चिमी विक्षोभ कमजोर या कम सक्रिय रहे हैं, जिससे पहाड़ों में बर्फबारी न के बराबर हुई और ठंडी हवाओं का आगमन धीमा रहा।

दिल्ली में सर्दी आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ के साथ आती है। ये पश्चिम से आने वाले मौसमी सिस्टम हिमालय में बारिश और बर्फबारी लाते हैं, जिससे ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं। इस साल पश्चिमी विक्षोभ कमजोर या कम सक्रिय रहे हैं, जिससे पहाड़ों में बर्फबारी न के बराबर हुई और ठंडी हवाओं का आगमन धीमा रहा। जलवायु परिवर्तन : वैश्विक तापमान में वृद्धि मौसमी पैटर्न को बदल रही है। बर्फबारी और ठंड के आने का समय अब पहले जितना निश्चित नहीं रहा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्दी पहले की तुलना में देर से शुरू हो रही है। चूंकि दिल्ली की ठंडी हवाएं मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय से आती हैं, इसलिए पहाड़ों में बर्फबारी की कमी या देरी का सीधा असर राजधानी के मौसम पर पड़ता है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि मौसमी पैटर्न को बदल रही है। बर्फबारी और ठंड के आने का समय अब पहले जितना निश्चित नहीं रहा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्दी पहले की तुलना में देर से शुरू हो रही है। चूंकि दिल्ली की ठंडी हवाएं मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय से आती हैं, इसलिए पहाड़ों में बर्फबारी की कमी या देरी का सीधा असर राजधानी के मौसम पर पड़ता है। उत्तरी-पश्चिमी हवाओं का न चलना : जब तक हिमालय की तरफ से ठंडी और शुष्क हवाएं दिल्ली की ओर नहीं बहतीं, तब तक पारे में तेज़ गिरावट नहीं आती। हवाओं की दिशा बदलने और गति धीमी रहने से भी ठंड देर से दस्तक देती है।

जब तक हिमालय की तरफ से ठंडी और शुष्क हवाएं दिल्ली की ओर नहीं बहतीं, तब तक पारे में तेज़ गिरावट नहीं आती। हवाओं की दिशा बदलने और गति धीमी रहने से भी ठंड देर से दस्तक देती है। अर्बन हीट आइलैंड: दिल्ली में सर्दी का रास्ता रोकने का एक बड़ा कारण अर्बन हीट आइलैंड (Urban Heat Island) भी है। दिल्ली में कंक्रीट की इमारतों, सड़कों और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण दिन की गर्मी रात में भी वातावरण में बनी रहती है। इससे न्यूनतम तापमान को गिरने में समय लगता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान और जलवायु मॉडल के अनुसार, 2026-27 की सर्दियों के सामान्य से कम ठंडी और छोटी रहने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण प्रशांत महासागर में सक्रिय 'मजबूत अल नीनो' (Strong El Nino) है।