मानसून के बाद भी दिल्ली-एनसीआर में क्यों हो रही बारिश? जानें असली वजह

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर भारत से मानसून की विदाई ओर है। ऐसे में देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर चल रहा है, जिसके साथ ही सर्दी के आगमन का आगाज भी हो गया है।

मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।

मानसून की विदाई सितंबर माह में हो गई थी। अब मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दिल्ली में अगले दो दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

वहीं, पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान की सीमा पर चक्रवात जैसी स्थिति भी पैदा हो चुकी है। आइए, आगे जानते हैं कि मानसून की विदाई के बाद बारिश होने की प्रमुख वजहें क्या होती हैं।

1. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता

मौजूदा समय में हिमालय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस गैर मानसून की वजह से नम हवाएं, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। इसी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है।

2. चक्रवात का प्रवाह वहीं, चक्रवात के प्रवाह ने निचले इलाकों में बादलों का घेरा तैयार कर लिया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में चक्रवाती गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। जिसका असर देश की रष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है।

3. बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं का टकराना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के शुष्क की ठंडी हवाओं से टकरा रही है। इसी वजह से बारिश जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है।