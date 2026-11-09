विदेश में पढ़ाई... कौन हैं लॉ ग्रेजुएट मेघना चौधरी? यूपी के मंत्री की बनेंगी दुल्हनिया शादी; दिलचस्प है लव स्टोरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Meghna Chaudhary Biography: मेघना चौधरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मेघना की शादी होने वाली है, लेकिन खास बात यह है कि वे यूपी के मंत्री के साथ सात जन्मों के बंधन में बंधने वाली हैं। अब यूपी के मंत्री से शादी होने जा रही है तो हर कोई जानना जरूर चाहेगा कि आखिर मेघना कौन हैं और कितनी पढ़ी लिखी हैं? आइए हम इस लेख में आपके हर सवाल का जवाब देंगे...

मेघना चौधरी की शादी सूबे के ही पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह से होने जा रही है। हालांकि, 35 वर्षीय संदीप सिंह खुद उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। संदीप सिंह के पिता राजवीर सिंह भी सांसद रह चुके हैं।

संदीप सिंह और मेघना चौधरी। दोनों बचपन के दोस्त मंत्री संदीप सिंह और मेघना चौधरी की शादी इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि दोनों बचपन से दोस्त हैं और अब ये दोस्ती जीवनसाथी के रिश्ते में बदलने जा रही है। बताया जाता है कि संदीप और मेघना चौधरी की पहली मुलाकात अलीगढ़ के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में पढ़ाई के दौरान हुई थी।

बताया जाता है कि संदीप सिंह उनके सीनियर थे। हालांकि, वर्ष 2012 में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद संदीप सिंह ने स्कूल छोड़ दिया था, जबकि मेघना चौधरी ने अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा। खास रिश्ते में बदलेगी दोस्ती इसके बाद मेघना पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। मेघना चौधरी (Meghna Chaudhary) ने लॉ किया हुआ है और उनकी पढ़ाई विदेश में हुई है। खास बात यह है कि विदेश जाने के बाद भी उनकी दोस्ती संदीप सिंह के साथ बरकरार रही। वही दोस्ती अब पति-पत्नी के रिश्ते में बदलने जा रही है। वर्षों तक चली दोनों की Love Story बेहद दिलचस्प है।

कहते हैं कि स्कूल की दोस्ती तब अक्सर छूट जाया करती है, जब दोनों उच्च पढ़ाई के लिए या तो अलग-अलग कॉलेज चुन ले या फिर अलग-अलग शहर। लेकिन संदीप और मेघना की दोस्ती में कुछ खास बात थी, जो एक-दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होकर भी अलग नहीं हुए।

मेघना का मूल पता मेघना चौधरी का मूल पता अलीगढ़ का है, क्योंकि उनका परिवार अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक के तारापुर गांव में रहता था। हालांकि, वर्तमान में मेघना का परिवार यूपी के गाजियाबाद जिले में रहता है। उनके दादा राधेश्याम नौसेना से रिटायर हुए हैं। उनके पिता अरुण चौधरी ठेकेदारी का काम करते हैं।