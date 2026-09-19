हैंडबॉल के मैदान से छात्र राजनीति के नए चेहरे तक, कौन हैं DUSU के नए संयुक्त सचिव लक्ष्यराज सिंह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। DUSU Election 2026 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के प्रत्याशी लक्ष्यराज सिंह ने संयुक्त सचिव पद पर कब्जा जमाया है। कड़े मुकाबले में उन्होंने 16,615 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए यह जीत दर्ज की।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल खिलाड़ी से लेकर छात्र राजनीति के नए चेहरे के रूप में उभरे लक्ष्यराज सिंह की यह यात्रा खेल और युवा नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। राजस्थान के चूरू से DU तक का सफर राजस्थान के चूरू जिले की ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्यराज सिंह ने साल 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी।

स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद वर्तमान में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर, विधि संकाय से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। मैदान में तिरंगा फहराने वाला अंतरराष्ट्रीय एथलीट लक्ष्यराज सिंह की पहचान केवल एक छात्र नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नेशनल गेम्स में राजस्थान और नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम की ओर से खेलते हुए अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ABVP और 'खेलो भारत' से जुड़ाव वर्ष 2020 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में शामिल होने के बाद से लक्ष्यराज संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालते आए हैं। वर्तमान में वे ABVP के 'खेलो भारत' आयाम के प्रदेश खेल सह-संयोजक के रूप में कार्यरत हैं।